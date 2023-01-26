Во всем мире исторический крах продаж смартфонов. У Xiaomi гигантские проблемы

Объем отгрузок смартфонов откатился на годы назад, к моменту зарождения рынка. Сказались инфляция и нестабильность экономики. Хуже всех пришлось компаниям из Китая, в особенности Xiaomi – она теряет как продажи, так и долю рынка. У Apple и Samsung тоже не все гладко с отгрузками, но зато их рыночные доли существенно выросли, как раз за счет китайских конкурентов.

Принудительный возврат в прошлое

Мировой рынок смартфонов в IV квартале 2022 г. показал наихудшие продажи за всю историю своего существования, если отсчитывать его с момента анонса первого поколения Apple iPhone в январе 2007 г. и его релиза в июне 2007 г.

По данным аналитической компании IDC, в IV квартале 2022 г. вендорами было реализовано (передано дистрибьюторам и розничным сетям) около 300 млн смартфонов. Объемы все еще гигантские, но, тем не менее, это 18,3-процентный обвал по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Не лучше выглядит ситуация и за весь 2022 г. Десятки производителей со всего земного шара совместными усилиями отгрузили 1,2 млрд умных телефонов. Здесь тоже наблюдается падение, хотя и не столь стремительное – 11,3% год к году.

Из всех брендов в 2022 году больше сильнее всего досталось Xiaomi

По оценкам экспертов IDC, итоговые результаты отгрузок смартфонов за 2022 г. оказались самыми низкими за последние 10 лет. Они отметили, что пока еще сохраняется вероятность роста отгрузок в 2023 г., хотя и всего лишь на 2,8% год к году, но вполне может оказаться, что через некоторое время прогноз будет пересмотрен в сторону ухудшения.

Праздники не помогли

По давно сложившейся традиции, последняя четверть любого года является для производителей любой техники, будь то смартфоны, планшеты, ноутбуки, ТВ и пр., наиболее прибыльным периодом в году. Причина ясна – на IV квартал выпадает период праздничных предновогодних покупок, и все стараются подарить себе или близким какой-нибудь гаджет. Новый учебный год в данном случае в расчет не берется – подготовка к нему тоже влияет на продажи, но фиксируется компаниями в отчетах за III квартал.

Но 2022 г. стал досадным исключением. Продажи в последней его четверти оказались ниже, нежели чем в предпоследней.

Мировой рынок смартфонов в IV квартале 2022 года

Компания Поставки в IV квартале 2022 г., млн шт Доля рынка в IV квартале 2022 г. Поставки в IV квартале 2021 г., млн шт Доля рынка в IV квартале 2021 г. Изменения год к году 1. Apple 72,3 24,1% 85,0 23,1% -14,9% 2. Samsung 58,2 19,4% 69,0 18,8% -15,6% 3. Xiaomi 33,2 11,0% 45,0 12,2% -26,3% 4. Oppo 25,3 8,4% 30,1 8,2% -15,9% 5. Vivo 22,9 7,6% 28,3 7,7% -18,9% Другие 88,3 29,4% 110,2 30,0% -19,8% Всего 300,3 100,0% 367,6 100,0% -18,3%

Источник: IDC

В IDC назвали две причины происходящего. Это в первую очередь рост инфляции, во вторую – экономическая неопределенность. И то, и другое началось 24 февраля 2022 г. и продолжается по сей день. Оба фактора в значительной степени повлияли на снижение потребительского спроса.

Xiaomi теряет рынок

Все без исключения крупнейшие игроки мирового рынка смартфонов по результатам IV квартала 2022 г. пришли к финишу с падением продаж. Также многие из них потеряли часть своей доли рынка.

На первом месте по отгрузкам за отчетный период оказалась компания Apple – 72,4 млн iPhone в IV квартале 2022 г. против 85 млн годом ранее. Доля рынка за год увеличились с 23,1% до 24,1%.

Продажи Samsung просели с 69 млн до 58,2 млн за тот же период, доля рынка подросла с 18,8% до 19,4%. Этого обе компании добились, в основном, за счет китайской Xiaomi – она удерживает лишь 11% против 12,2% годом ранее, а ее поставки уменьшились с 45 млн до 33,2 млн.

Китай сдает позиции

Xiaomi не смогла показать достойный результат и за весь 2022 г. Удержав 12,7% рынка вместо 14% в 2021 г., она реализовала лишь 153,1 млн смартфонов, хотя год назад смогла отгрузить 191 млн.

Суперапп для ЦОД: что это такое и как его внедрять ПО

Мировой рынок смартфонов в 2022 году

Компания Поставки 2022 г., млн шт Доля рынка в 2022 г. Поставки в 2021 г., млн шт Доля рынка в 2021 г. Изменения год к году Samsung 260,9 21,6% 272,1 20,0% -4,1% Apple 226,4 18,8% 235,8 17,3% -4,0% Xiaomi 153,1 12,7% 191,0 14,0% -19,8% Oppo 103,3 8,6% 133,6 9,8% -22,7% Vivo 99,0 8,2% 128,3 9,4% -22,8% Другие 362,7 30,1% 399,1 29,3% -9,1% Всего 1205,5 100,0% 1359,8 100,0% -11,3%

В схожей ситуации находятся и другие китайские компании из топ-5 по версии IDC – Oppo и Vivo из холдинга ВВК. У них наблюдается сильная просадка и по рыночной доле, и по продажам.

Samsung и Apple – единственные из крупных игроков на глобальном рынке умных мобильников, кто чувствует себя относительно уверенно. Samsung нарастила долю с 20% до 21,6%, хотя ее продажи сократились с 272,1 млн до 260,9 млн. Она заняла первое место.

Второе у Apple – 226,4 млн проданных iPhone против 235,8 млн годом ранее и доля рынка 18,8% вместо 17,3%.

Цифровизация выездного урегулирования задолженности: как технологии помогают банкам больше зарабатывать ИТ в банках

Таким образом, уход Samsung и Apple с российского рынка в марте 2022 г. если и отразился на мировой популярности их смартфонов, то сколько-нибудь критичного влияния на нее не оказал.

Компьютеры тоже не нужны

Потребители заметно сократили траты на новые смартфоны, что и вызвало столь внушительный обвал рынка. В точности в такой же ситуации оказались и производители компьютеров и ноутбуков.

CNews писал, что в IV квартале 2022 г. продажи ПК во всем мире рухнули на 28,1% год к году. Однако если рынок смартфонов откатился к 2013 г., то здесь откат максимум до 2018 г.

Результаты за весь 2022 г. тоже не впечатляют – минус 16,5%, хотя годом ранее фиксировались солидный 15-процентный рост и 10-летний рекорд продаж