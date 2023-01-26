Во всем мире исторический крах продаж смартфонов. У Xiaomi гигантские проблемы
Объем отгрузок смартфонов откатился на годы назад, к моменту зарождения рынка. Сказались инфляция и нестабильность экономики. Хуже всех пришлось компаниям из Китая, в особенности Xiaomi – она теряет как продажи, так и долю рынка. У Apple и Samsung тоже не все гладко с отгрузками, но зато их рыночные доли существенно выросли, как раз за счет китайских конкурентов.
Принудительный возврат в прошлое
Мировой рынок смартфонов в IV квартале 2022 г. показал наихудшие продажи за всю историю своего существования, если отсчитывать его с момента анонса первого поколения Apple iPhone в январе 2007 г. и его релиза в июне 2007 г.
По данным аналитической компании IDC, в IV квартале 2022 г. вендорами было реализовано (передано дистрибьюторам и розничным сетям) около 300 млн смартфонов. Объемы все еще гигантские, но, тем не менее, это 18,3-процентный обвал по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.
Не лучше выглядит ситуация и за весь 2022 г. Десятки производителей со всего земного шара совместными усилиями отгрузили 1,2 млрд умных телефонов. Здесь тоже наблюдается падение, хотя и не столь стремительное – 11,3% год к году.
По оценкам экспертов IDC, итоговые результаты отгрузок смартфонов за 2022 г. оказались самыми низкими за последние 10 лет. Они отметили, что пока еще сохраняется вероятность роста отгрузок в 2023 г., хотя и всего лишь на 2,8% год к году, но вполне может оказаться, что через некоторое время прогноз будет пересмотрен в сторону ухудшения.
Праздники не помогли
По давно сложившейся традиции, последняя четверть любого года является для производителей любой техники, будь то смартфоны, планшеты, ноутбуки, ТВ и пр., наиболее прибыльным периодом в году. Причина ясна – на IV квартал выпадает период праздничных предновогодних покупок, и все стараются подарить себе или близким какой-нибудь гаджет. Новый учебный год в данном случае в расчет не берется – подготовка к нему тоже влияет на продажи, но фиксируется компаниями в отчетах за III квартал.
Но 2022 г. стал досадным исключением. Продажи в последней его четверти оказались ниже, нежели чем в предпоследней.
|Компания
|Поставки в IV квартале 2022 г., млн шт
|Доля рынка в IV квартале 2022 г.
|Поставки в IV квартале 2021 г., млн шт
|Доля рынка в IV квартале 2021 г.
|Изменения год к году
|1. Apple
|72,3
|24,1%
|85,0
|23,1%
|-14,9%
|2. Samsung
|58,2
|19,4%
|69,0
|18,8%
|-15,6%
|3. Xiaomi
|33,2
|11,0%
|45,0
|12,2%
|-26,3%
|4. Oppo
|25,3
|8,4%
|30,1
|8,2%
|-15,9%
|5. Vivo
|22,9
|7,6%
|28,3
|7,7%
|-18,9%
|Другие
|88,3
|29,4%
|110,2
|30,0%
|-19,8%
|Всего
|300,3
|100,0%
|367,6
|100,0%
|-18,3%
Источник: IDC
В IDC назвали две причины происходящего. Это в первую очередь рост инфляции, во вторую – экономическая неопределенность. И то, и другое началось 24 февраля 2022 г. и продолжается по сей день. Оба фактора в значительной степени повлияли на снижение потребительского спроса.
Xiaomi теряет рынок
Все без исключения крупнейшие игроки мирового рынка смартфонов по результатам IV квартала 2022 г. пришли к финишу с падением продаж. Также многие из них потеряли часть своей доли рынка.
На первом месте по отгрузкам за отчетный период оказалась компания Apple – 72,4 млн iPhone в IV квартале 2022 г. против 85 млн годом ранее. Доля рынка за год увеличились с 23,1% до 24,1%.
Продажи Samsung просели с 69 млн до 58,2 млн за тот же период, доля рынка подросла с 18,8% до 19,4%. Этого обе компании добились, в основном, за счет китайской Xiaomi – она удерживает лишь 11% против 12,2% годом ранее, а ее поставки уменьшились с 45 млн до 33,2 млн.
Китай сдает позиции
Xiaomi не смогла показать достойный результат и за весь 2022 г. Удержав 12,7% рынка вместо 14% в 2021 г., она реализовала лишь 153,1 млн смартфонов, хотя год назад смогла отгрузить 191 млн.
|Компания
|Поставки 2022 г., млн шт
|Доля рынка в 2022 г.
|Поставки в 2021 г., млн шт
|Доля рынка в 2021 г.
|Изменения год к году
|Samsung
|260,9
|21,6%
|272,1
|20,0%
|-4,1%
|Apple
|226,4
|18,8%
|235,8
|17,3%
|-4,0%
|Xiaomi
|153,1
|12,7%
|191,0
|14,0%
|-19,8%
|Oppo
|103,3
|8,6%
|133,6
|9,8%
|-22,7%
|Vivo
|99,0
|8,2%
|128,3
|9,4%
|-22,8%
|Другие
|362,7
|30,1%
|399,1
|29,3%
|-9,1%
|Всего
|1205,5
|100,0%
|1359,8
|100,0%
|-11,3%
В схожей ситуации находятся и другие китайские компании из топ-5 по версии IDC – Oppo и Vivo из холдинга ВВК. У них наблюдается сильная просадка и по рыночной доле, и по продажам.
Samsung и Apple – единственные из крупных игроков на глобальном рынке умных мобильников, кто чувствует себя относительно уверенно. Samsung нарастила долю с 20% до 21,6%, хотя ее продажи сократились с 272,1 млн до 260,9 млн. Она заняла первое место.
Второе у Apple – 226,4 млн проданных iPhone против 235,8 млн годом ранее и доля рынка 18,8% вместо 17,3%.
Таким образом, уход Samsung и Apple с российского рынка в марте 2022 г. если и отразился на мировой популярности их смартфонов, то сколько-нибудь критичного влияния на нее не оказал.
Компьютеры тоже не нужны
Потребители заметно сократили траты на новые смартфоны, что и вызвало столь внушительный обвал рынка. В точности в такой же ситуации оказались и производители компьютеров и ноутбуков.
CNews писал, что в IV квартале 2022 г. продажи ПК во всем мире рухнули на 28,1% год к году. Однако если рынок смартфонов откатился к 2013 г., то здесь откат максимум до 2018 г.
Результаты за весь 2022 г. тоже не впечатляют – минус 16,5%, хотя годом ранее фиксировались солидный 15-процентный рост и 10-летний рекорд продаж