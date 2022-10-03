Продажи ноутбуков обвалились во всем мире. В чем причина

II квартал 2022 г. ознаменовался почти 19-процентным падением продаж ноутбуков по всему миру. Пострадали все крупные бренды – к примеру, отгрузки лэптопов HP упали на 35%. У Acer этот показатель на уровне 21%. Эксперты винят во всем глобальную инфляцию, но дело также может быть в уходе основных брендов из России.

Ноутбуки теряют спрос

В мире зафиксировано колоссальное падение продаж ноутбуков. Аналитическая компания Canalys утверждает, что по итогам II квартала 2022 г. оно составило 18,6% год к году. Данные за III квартал 2022 г. на момент выхода материала отсутствовали по той причине, что он завершился менее недели назад.

По информации Canalys, продажи ноутбуков падают на протяжении трех кварталов подряд. Во второй четверти 2022 г. вендоры отгрузили лишь 54,5 млн мобильных ПК в масштабах всего мира. Прогнозы на III и IV кварталы 2022 г. эксперты Canalys пока не называют, но, с учетом того, чем именно они обосновывают падение продаж в период с 1 апреля по 30 июня 2022 г., едва ли эти прогнозы радужные.

Кто виноват

В Canalys решили не указывать прямо, кто послужил причиной сложившейся ситуации на всемирном рынке ноутбуков. Они уточнили лишь, что проблема эта носит глобальный характер.

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Речь в данном случае о росте темпов инфляции, поразившем общемировую экономику аккурат во II квартале 2022 г. Однако ее предпосылки появились еще в середине I квартала 2022 г., приблизительно в 20-х числах февраля.

За ростом инфляции неотступно следует и рост цен на все товары, и техника в данном случае исключением не стала. Не располагая желанием покупать компьютеры и прочие гаджеты по завышенным ценам, пользователи предпочли пользоваться имеющимся у них устройствами, что и обрушило спрос на ноутбуки, притом, по большей части, в потребительском сегменте.

Китай пока не побежден

Рассматривая ситуацию на глобальном рынке ноутбуков, аналитики Canalys подчеркнули, что с падением поставок столкнулись все крупнейшие производители. Под раздачу попали и китайские, и американские вендоры, а также компании из Тайваня.

Китайская Lenovo, начавшая свой ПК-бизнес с покупки оного у американской IBM 18 лет назад, в настоящее время удерживает первое место по поставкам ноутбуков. В II квартале 2022 г. на ее долю пришлось 24% отгруженных мобильных ПК, но при этом падение поставок составило 18% год к году.

У американской HP, оказавшейся на втором месте, доля рынка составила 18%. За отчетный период она отгрузила на 35% меньше ноутбуков, чем годом ранее, и это наихудший результат среди других компаний из топ-5.

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Тройку лидеров замыкает американская Dell с 17-процентной долей и падением продаж на 6%. За ней следуют тайваньские Acer (8%, падение 5%) и Asus (8%, минус 21%).

На китайском рынке ноутбуков, одном из крупнейших в мире, ситуация немного иная. Lenovo на первом месте (37%), за ней следуют Dell (11%) и Huawei (10%), а в хвосте первой пятерки идут Asus (9%) и HP (7%). Что немаловажно, в КНР Dell показала 1-процентный рост поставок, у Huawei они выросли на впечатляющие 101%. Остальные компании продемонстрировали отрицательный результат: -9% у Lenovo, -17% у Asus и -2% у HP.

Российский след

Все шесть компаний, отметившиеся в общемировом и китайском рейтингах Canalys, остановили или как минимум резко сократили поставки своей техники в Россию. Нельзя исключать вероятность, что данный шаг мог отразиться на объемах их отгрузок, потому как многие из них покинули российский рынок именно в течение II квартала 2022 г.

Российский рынок мобильных ПК стоически держался до середины лета 2022. Однако бегство мировых брендов не могло не повлиять на него – в июле 2022 г. он упал на 22% год к году в натуральном выражении.

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Все перечисленные в отчете Canalys бренды за первые несколько месяцев своего бойкота, объявленного россиянам, резко потеряли популярность и, как следствие, долю рынка ноутбуков. Усугубляет ситуацию и тот факт, что в России сформировался дефицит запчастей – например, еще в июле 2022 г. сервисы столкнулись с острой нехваткой компонентов для ноутбуков HP и Huawei.

В итоге россиян теперь все чаще интересует продукция брендов, не отвернувшихся от них. Так, до конца осени 2022 г. официальной российской рознице должны появиться лэптопы компаний Xiaomi и Tecno, плюс дистрибьюторы начали завозить в страну технику ранее неизвестных брендов мобильных ПК.