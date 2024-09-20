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Все категории 199231
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FactSet

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.09.2024 Европа потребовала от Apple открыть ОС iPhone для конкурентов 1
31.01.2023 Падение цен на память не остановить. Пользователям радость, производители готовятся к худшему 1
11.05.2020 Google покинул ключевой руководитель 1
07.06.2019 IBM увольняет сотрудников по всему миру 1
17.04.2019 Прибыль и выручка IBM резко упали. Продажи мейнфреймов провальны 1
20.10.2017 Стоимость Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет 1
20.04.2012 Глава AMD назвал «хорошим результатом» убыток в $590 млн 1
03.11.2011 Qualcomm сообщил о рекордных финансовых результатах по итогам года 1
18.05.2011 Dell увеличила прибыль в 2,8 раза 1
21.02.2011 UBS: Бум облачных вычислений напоминает бум доткомов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

FactSet и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 4
Alphabet 177 3
Google LLC 12690 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Microsoft Corporation 25775 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Red Hat 1378 2
IBM Hybrid Cloud 4 2
Unisys - Cambridge Technology Partners 26 1
Samsung Electronics 11065 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Dell EMC 5180 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Alibaba Group 473 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 1
Salesforce 498 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 1
ByteDance 56 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Berkshire Hathaway 34 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Mainframe - Мейнфрейм 274 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 831 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Application store - магазин приложений 1463 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 492 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
NAND flash memory - флеш-память 684 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Microsoft Windows 2000 8678 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
Apple iPhone 14 157 1
Samsung Galaxy S22 - смартфон 28 1
Samsung Galaxy S23 - смартфон 44 1
Apple iPhone 15 187 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Apple - App Store 3109 1
Microsoft Azure 1526 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Apple Siri - Голосовой помощник 441 1
Google - Gmail 1021 1
Apple Safari - браузер 896 1
Apple iPhone 6 4861 1
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
Microsoft Alliance Intelligent Cloud - Microsoft Intelligent Cloud 19 1
Финкель Марина 2 1
Read Rory - Рид Рори 21 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
Филатов Андрей 117 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 11 1
Jacobs Paul - Джейкобс Пол - Якобс Пол 26 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Израиль - Хайфа 58 1
Европа 24964 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Израиль - Тель-Авив 123 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Куба - Республика 417 1
США - Калифорния - Беркли 286 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 1
Bloomberg 1627 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Dow Jones - MarketWatch 334 1
The Times of Israel 3 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
TechSpot 188 1
DWPI - Derwent World Patents Index 2 1
TrendForce 187 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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