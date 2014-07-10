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DWPI Derwent World Patents Index

СОБЫТИЯ


10.07.2014 От электромобилей до телепортации: Названы 10 главных инноваций на ближайшие 10 лет 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

DWPI и организации, системы, технологии, персоны:

Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 2
FactSet 11 1
Wolters Kluwer 4 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 1
LexisNexis 13 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 89 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
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Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 28 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Thomson Intellectual Property and Science - MicroPatent 3 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Артимович Дмитрий 45 1
Финкель Марина 2 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Канада 5082 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 200 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 101 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Bloomberg 1627 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
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