Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Wolters Kluwer
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.03.2020
|Пакет Wolters Kluwer Health Language интегрирован в решение SAS Real World Evidence 2
|20.12.2000
|Этот год может стать худшим в истории NASDAQ 1
|20.12.2000
|Этот год может стать худшим в истории NASDAQ 1
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Wolters Kluwer и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP Ariba 309 2
|MP3.com 130 2
|Apache Hadoop 470 1
|SAS Health 2 1
|SAS Real World Evidence - SAS for Real World Evidence 2 1
|Жуков Александр 42 1
|Финкель Марина 2 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Bloomberg 1627 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.