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Wolters Kluwer

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.03.2020 Пакет Wolters Kluwer Health Language интегрирован в решение SAS Real World Evidence 2
20.12.2000 Этот год может стать худшим в истории NASDAQ 1
20.12.2000 Этот год может стать худшим в истории NASDAQ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Wolters Kluwer и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Microsoft Corporation 25775 2
Yahoo! 3726 2
Extreme Networks 110 2
HPE - Juniper Networks 460 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 2
eMusic 44 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 1
SAS Institute 1082 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 1
RBC Dain Rauscher Wessels 27 2
eBay Inc 1640 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
MedTech - RWE - Real World Evidence - Данные реальной клинической практики - Сбор и обработка клинических данных 4 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
SAP Ariba 309 2
MP3.com 130 2
Apache Hadoop 470 1
SAS Health 2 1
SAS Real World Evidence - SAS for Real World Evidence 2 1
Жуков Александр 42 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Канада 5082 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
ISDEX интернет-индекс 250 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Bloomberg 1627 1
S&P 500 565 2
Internet Stock Report 994 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
DWPI - Derwent World Patents Index 2 1
Research and Markets 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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