Новые пауэрбанки UGREEN на российском рынке

Компания diHouse представляет новую коллекцию компактных пауэрбанков UGREEN. Новинки могут заряжать одновременно несколько девайсов, безопасны для полетов на самолете, быстро заряжаются и защищены от скачков напряжения и перегрева. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Пауэрбанк UGREEN PB720 емкостью 20 000 мАч и максимальной мощностью 100 Вт оснащен тремя портами: двумя — USB-C и одним — USB-A. Может заряжать одновременно до трех устройств. На корпусе изделия предусмотрен дисплей для отображения уровня заряда батареи. До 100% пауэрбанк заряжается всего за два часа, одновременно с этим позволяя заряжать другое устройство. Емкости внешнего аккумулятора хватит на то, чтобы четыре-пять раз зарядить iPhone 15 Pro или три раза Samsung S23 Ultra.

UGREEN PB720

Модели UGREEN PB502 и PB501 имеет емкость 10 000 мАч и представлены в двух цветах: белом и сером. На прочном корпусе с металлическим покрытием имеется LED-дисплей, на котором отображается уровень заряда. Гаджет оснащен двумя портами и может одновременно заряжать два устройства: порт Type-C мощностью 30 Вт предназначен для смартфонов и планшетов, а порт USB-A мощностью 22,5 Вт — для зарядки других устройств.

UGREEN PB502

Пауэрбанк UGREEN PB311 емкостью 10 000 мАч полностью заряжается всего за три часа. Аксессуар оснащен двумя портами: Type-C мощностью 20 Вт для быстрой зарядки смартфонов и планшетов, а также портом USB-A мощностью 22,5 Вт для зарядки других устройств. Устройство способно зарядить iPhone 15 до 60% всего за 30 минут.

UGREEN PB311

Магнитные пауэрбанки UGREEN с MagSafe надежно фиксируются на задней панели iPhone 12 и выше, а также позволяют заряжать смартфоны других производителей, поддерживающих функцию беспроводной зарядки.

Магнитный пауэрбанк UGREEN PB561 емкостью 10 000 мАч оснащен тонким корпусом 19,35 мм и весит всего 220 г. Он позволяет обеспечивать бесперебойное питание гаджетов двумя способами: беспроводным — мощностью 15 Вт, проводным с помощью порта Type-C мощностью 20 Вт. Его возможностей хватит, чтобы два раза зарядить iPhone 15. Аксессуар представлен в белом цвете.

UGREEN PB561

Магнитный пауэрбанк UGREEN PB560 емкостью 5 000 мАч оснащен тонким корпусом 13,1 мм и весит всего 130 г. Он может заряжать устройства беспроводным способом мощностью 7,5 Вт, и проводным способом мощностью 15 Вт. Представлен в белом цвете.

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Беспроводной магнитный повербанк UGREEN с подставкой PB206 емкостью 10 000 мАч весит всего 225 г и имеет толщину 19 мм. Аксессуар может служить подставкой для любой модели iPhone с MagSafe. Причем смартфон на нем можно установить как в портретном, так и в горизонтальном режиме. Аксессуар обладает возможностью одновременной зарядки трех гаджетов: беспроводным способом мощностью 15 Вт и проводным — с помощью портов USB-A мощностью 22,5 Вт и Type-C мощностью 20 Вт.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2023 г. составил 77,4 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний ЛАНИТ.

ЛАНИТ – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда ЛАНИТ – около 13,5 тыс. человек.