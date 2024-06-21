Красноярцам стали доступны смартфоны по подписке от МТС

ПАО «МТС» сообщает о запуске в Красноярске подписки на смартфоны Share It. У клиентов появилась возможность ежегодно обновлять модель телефона и платить только 70% от его стоимости. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подписка Share It доступна для абонентов всех операторов сотовой связи. В программе участвуют устройства стоимостью от 50 тыс. руб. — всего 52 модели Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei и других производителей, а в будущем могут добавиться новые категории электроники. Теперь красноярцы могут менять смартфон каждый год с существенной выгодой: например, ежемесячная подписка на iPhone 15 Pro 256 ГБ составит около 7500 руб.

Подключить подписку Share It можно с помощью заявки на сайте: после ее рассмотрения необходимо оплатить первый месяц подписки, затем забрать смартфон в любом из доступных магазинов. Через 12 месяцев можно обменять устройство на новое, отменить подписку или выкупить смартфон единовременным платежом. При оформлении заявки на участие в программе можно также собрать бесплатный бандл на 12 месяцев, состоящий из тарифа «МТС Больше», страховки на смартфон, защитного стекла и экосистемной подписки МТС Premium. Пользователь сам выбирает, какие услуги и продукты он подключает — один, несколько или сразу все.

Ранее подписка на смартфоны уже была запущена в Москве. По итогам первого года работы сервиса самым популярным смартфоном стал iPhone 14 Pro 256 ГБ, на который пришлось 7,3% всех подписок. В пятерке популярных смартфонов также Samsung Galaxy S23 Ultra (5,2%), Apple iPhone 15 Pro 256 GБ (5,1%), Apple iPhone 15 Pro Max 256 GБ (5%), Samsung Galaxy S24 Ultra (3,7%). В июне 2024 г. подписка Share It появилась еще в 11 городах России: в Уфе, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Омске, Ростове-на-Дону, Сочи и в Волгограде.