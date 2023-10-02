Беспроводная зарядка в машинах BMW «ломает» чипы в новом iPhone 15

BMW «убивает» NFC-чип в iPhone 15

Беспроводные зарядные устройства автомобилей марки BMW могут нарушать работу NFC-чипа смартфонов компании Apple нового поколения, предупреждает портал MacRumors.

NFC (Near field communication; «связь в близком поле») – это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия (не более 10 см). Устройства с поддержкой NFC могут, в частности, применяться в качестве инструмента бесконтактной оплаты, электронного ключа – к примеру, от автомобиля. Технология NFC поддерживается в платежных системах Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay и др.

В течение недели на форуме MacRumors и просторах социальной сети X (ранее – Twitter) циркулируют сообщения владельцев iPhone 15 и машин немецкого автостроительного гиганта, содержащие жалобы отказ платежных приложений и прочих инструментов, задействующих миксрохему NFC смартфона. Причина возникновения проблемы пока неизвестна.

Фото: MacRumors.com Ошибка Apple Pay сопровождающая отказ NFC-чипа

По данным пользователей, столкнувшихся с проблемой, сначала она себя проявляет в виде сообщения об ошибке в приложении Apple Wallet с текстом о невозможности провести настройку Apple Pay (“Could Not Set Up Apple Pay”). Apple Wallet – стандартный «кошелек» iPhone, в котором могут храниться банковские и дисконтные карты, посадочные талоны к авиабилетам и пр.

Пострадавшие владельцы iPhone отмечают, что устройство автоматически переходит в режим восстановления данных с белым экраном, а после его перезагрузки NFC-чип оказывается неработоспособным.

MacRumors сообщает, что с проблемой преимущественно сталкиваются обладатели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, однако нельзя исключать, что и более дешевые модели – iPhone 15 и 15 Plus – подвержены выходу из строя интегрированного в них NFC-чипа. Какие именно из моделей автомобилей BMW, оборудованные беспроводной зарядкой, вызывают проблему, не уточняется.

Доступна замена по гарантии

Некоторые из утративших доступ к платежным сервисам пользователей утверждают, что им удалось заменить испорченные iPhone 15 на новые по гарантии в магазине Apple. Специалисты «яблочных» салонов якобы признают факт выхода из строя NFC-чипов.

«Я получил замену, и то же самое произошло вновь – телефон продолжал случайным образом переходить в режим восстановления на 90+ минут. Сегодня я вернул 15 Pro и вернулся к своему 14 Pro, с которым нет ни единой проблемы, несмотря на использование одних и тех же беспроводных зарядных устройств, автомобилей и аналогичных чехлов», – написал пользователь John83762 в соответствующей ветке на форуме MacRumors.

Не первая проблема iPhone 15

В погоне за уменьшением веса и толщины своего фирменного смартфона Apple приняла решение выпустить новейшие iPhone 15 Pro и 15 Pro Max в титановом корпусе. Однако, по мнению аналитика TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), ради снижения массы аппарата компании из Купертино могло потребоваться частично пожертвовать системой охлаждения устройства. Действительно, множество владельцев новеньких iPhone 15 едва ли не со старта продаж девайса отмечает высокие температуры нагрева корпуса при интенсивной работе смартфона.

По мнению аналитиков Android Authority, корнем проблемы является чип Apple A17 Pro, который сильно нагревается при максимальной нагрузке на графические ядра. К примеру, в тестах, проведенных специалистами, iPhone Pro в ходе 10-минутной съемки видео в разрешении 4K и 60 кадрах в секунду задняя крышка телефона нагревалась до 43,7 градуса Цельсия. Samsung Galaxy S23 Ultra и Google Pixel 7 Pro в аналогичном сценарии были ощутимо холоднее – на уровне 34,4 и 37,6 градусов соответственно.

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В конце сентября 2023 г. Apple признала, что жалобы пользователей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max относительно перегрева гаджетов имеют под собой основания и, вероятно, имеют софтверный характер. В Apple признают наличие багов в операционной системе iOS 17, но также указывают на нерациональное использование ресурсов некоторыми популярными приложениями, к примеру, Uber, которые якобы чрезмерно нагружают процессор смартфона.

Как ожидается, баг со стороны Apple будет исправлен в обновлении iOS 17.1, выход которого намечен на октябрь 2023 г.

iPhone 15 и USB-C

Apple представила новую линейку iPhone в середине сентября 2023 г. Одним из наиболее значимых изменений в серии смартфонов стал отказ от использования проприетарного порта Lightning, ранее применявшегося в технике Apple для зарядки и обмена данными по проводу. Вместо него в iPhone теперь интегрирован разъем USB Type-C, стандарт де-факто для мобильных устройств, работающих под управлением ОС Android.

Вероятно, не последнюю роль в решении Apple перейти на USB-C сыграла директива Евросоюза, согласно которой все производители смартфонов, продаваемых на территории стран ЕС, с 2024 г. обязаны оснащать свою технику соответствующим портом.

После релиза iPhone с USB-C владельцы новинки обнаружили, что далеко не все модели портативных аккумуляторов, к примеру, Anker PowerCore Slim 10 k PD, можно использовать для подпитки энергией iPhone 15, вероятно, в связи с поддержкой последним функции обратной зарядки.