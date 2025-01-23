МТС открыла предзаказ на Samsung Galaxy S25

ПАО «МТС» сообщает, что одновременно с глобальной трансляцией Samsung Galaxy Unpacked 2025 презентовала новинки в России. Стоимость линейки S25 начинается от 99 990 руб. Предзаказ уже можно оформить в интернет-магазине МТС до 2 февраля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стоимость новинок в МТС: S25 12+128 ГБ – 99 990 руб.; S25 12+256 ГБ – 109 990 руб.;S25 12+512 ГБ – 119 990 руб.; S25+ 12+256 ГБ – 129 990 руб.; S25+ 12+512 ГБ – 139 990 руб.; S25 Ultra 12+256 ГБ – 159 990 руб.; S25 Ultra 12+512 ГБ – 179 990 руб.; S25 Ultra 12+1 ТБ – 209 990 руб.

Покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок беспроводные наушники Samsung Buds 3 Pro. Также для покупателей доступна рассрочка 0-0-24.

МТС МТС открыла предзаказ на Samsung Galaxy S25

Оформить предварительный заказ на смартфоны можно на выбор с помощью частичной или полной предоплаты. Сумма частичной предоплаты составляет от 15 до 30 тыс. руб. в зависимости от модели. Предоплата засчитывается в счет стоимости смартфона, поэтому при получении товара клиенту необходимо оплатить лишь оставшуюся сумму от стоимости устройства.

Модели Samsung Galaxy S25 и S25+ представлены в синем, голубом, мятном и сером цветах, Galaxy S25 Ultra в цветах черный титан, серый титан, серебряный титан и Синий титан.

«Смартфоны от Samsung традиционно пользуются высоким спросом в России, тем не менее, именно с появлением функции Galaxy AI интерес к южнокорейским смартфонам значительно начал расти. Так, по итогам 2024 г. продажи смартфонов Samsung Galaxy S24 оказались самыми высокими на российском рынке за последние три года. По сравнению с Galaxy S23 в 2023 г. продажи S24 в 2024 г. оказались на 10% выше в штуках, а по сравнению с S22 в 2022 г. продажи были выше в 2,5 раза. Мы уверены, что новинки будут еще более востребованными у наших покупателей», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.