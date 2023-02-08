Линейка смартфонов Samsung Galaxy S23 появилась в «Ситилинке»

В российском интернет-ритейлере «Ситилинк» стартовали продажи флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23. Сейчас на сайте уже представлено восемь вариантов устройств в различных цветовых решениях, ассортимент будет пополняться. К покупке будут доступны новые смартфоны со всеми вариантами объема оперативной памяти и во всех цветовых решениях. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

В «Ситилинке» можно будет приобрести Samsung Galaxy S23 на 128 ГБ и 256 ГБ, стоимость устройств в зависимости от объема памяти будет отличаться – 74 490 руб. и 79 490 руб.. Модель доступна в черном, зеленом и бежевом цвете.

Samsung Galaxy S23 + можно будет выбрать с объемом памяти 256 ГБ и 512 ГБ в черном, бежевом, розовом и зеленом цветовом решении по стоимости 87 490 руб. и 97 490 руб.

Samsung Galaxy S23 Ultra – в комплектациях с объемами оперативной памяти 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Устройство доступно по стоимости 109 490 руб., 129 490 руб. и 134 490 руб. Модель доступна в черном, бежевом, розовом и зеленом цвете.

Данные смартфоны доступны для заказа через сайт и в магазинах «Ситилинка» во всех городах присутствия компании. На устройства распространяется гарантия 12 месяцев.

«Новая линейка смартфонов Samsung – это модели из премиального сегмента. В данном сегменте бренд является одним из лидеров и пользуется высоким спросом. Флагманы будут интересны фанатам бренда, а также пользователям, которые хотят рассмотреть переход с iPhone на устройства на операционной системе Android», – сказал Павел Работенко, руководитель группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов «Ситилинка».

В «Ситилинке» среди смартфонов в 2022 году Samsung входил в топ-3 наиболее покупаемых брендов в денежном выражении. Годом ранее лидеры были такими же: Apple, Xiaomi, Samsung. Среди предыдущей линейки наиболее часто покупатели приобретали Samsung Galaxy S22 на 128 ГБ.