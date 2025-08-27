Разделы

Техника
Камчатцы стали чаще менять смартфоны по программе трейд-ин

МТС зафиксировала рост интереса пользователей к программе трейд-ин в собственной розничной сети среди жителей регионов Дальнего Востока. За январь–июль 2025 г. количество купленных смартфонов по программе в Камчатском крае выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Дальневосточный федеральный округ вошел в топ-3 округов России, где зафиксирован наибольший спрос на программу трейд-ин. По этому показателю дальневосточные регионы уступили только Сибири. Чаще всего камчатцы по трейд-ин приобретают смартфоны бренда Samsung — за последние три месяца на него пришлось 82% всех покупок новых смартфонов.

Из моделей, на которую хотят обменять старый смартфон, у жителей Камчатского края лидирует флагман Galaxy S25 Ultra. На втором месте гаджеты Huawei (4%), а замыкают тройку желанных смартфонов Apple (1%). Самой распространенной моделью, участвующей в трейд-ин в обмен на скидку на новое устройство, стала Samsung Galaxy S23 Ultra.

Аналитики МТС связывают рост интереса к трейд-ин с увеличением скидок на покупку новых смартфонов. В 2025 г. они выросли на 26% до 20 тыс. руб. в зависимости от бренда и модели гаджета.

«Камчатцы — практичные люди, которые уже оценили простоту и честность программы трейд-ин. Это идеальное решение для нашего региона: удобно, быстро и прозрачно. Не нужно месяцами ждать, пока старый телефон кто-то купит с рук. За несколько минут ты оцениваешь его стоимость онлайн, а затем просто применяешь ее как скидку на новую модель. Это кардинально меняет опыт покупки, делая его современным и выгодным», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

