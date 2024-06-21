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Аналитика МТС: искусственный интеллект подогрел интерес к флагманским смартфонам

МТС проанализировала спрос в собственной розничной сети на первый смартфон Samsung с искусственным интеллектом. Galaxy S24 стал самым продаваемым флагманом Samsung за последние три года. По мнению аналитиков МТС, высокий интерес к новинке среди российских потребителей связан с появлением функции искусственного интеллекта в смартфонах.

За первые пять месяцев с момента появления Galaxy S24 на российском рынке продажи линейки оказались на 80% выше по сравнению с продажами Galaxy S23 в прошлом году. По сравнению с Galaxy S22 рост составил 113%, по сравнению с линейкой S21 – 124%.

Высокий спрос на линейку Galaxy S24 подтверждает и список самых популярных смартфонов. Samsung Galaxy S24 256 ГБ, Galaxy S24 Ultra 512 ГБ и 256 ГБ вошли в топ-10 продаваемых устройств дороже 80 тыс. руб.

«ИИ становится инструментом конкурентной борьбы между производителями смартфонов. Уже много лет на этом рынке не появлялось по-настоящему прорывных инноваций, и искусственный интеллект можно отнести к их числу. Сейчас мы видим, что и другие производители стали активнее внедрять ИИ в свои устройства полностью или частично. Например, китайские бренды внедряют элементы ИИ в функции фото и видео, а Apple и вовсе анонсировала появление ИИ в своей операционной системе, что позволит охватить ИИ и другие устройства экосистемы», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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Больше других жителей России смартфоны с ИИ приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Казани, Красноярска и Тюмени.

В МТС прогнозирует дальнейший рост продаж смартфонов Galaxy S24. Сейчас в розничной сети МТС при покупке любого смартфона линейки действует специальное предложение: Samsung Galaxy Tab A9 8/128GB Wi-Fi в подарок и кешбек в размере 20%.

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