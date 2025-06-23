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Anker GaNPrime


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов 1
17.06.2024 Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Anker GaNPrime и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7821 2
Ugreen 20 2
Baseus 27 2
Digma 218 1
Samsung Electronics 10390 1
Xiaomi 1829 1
Qualcomm Technologies 1857 1
Huawei 4040 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1071 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24798 2
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Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1304 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 180 2
Digma Pro 61 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 504 1
Apple MacBook Pro 531 1
Химия - GaN - Gallium Nitride - Нитрид галлия - бинарное неорганическое химическое соединение галлия и азота 11 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1628 2
Галлий - Gallium - химический элемент 327 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6609 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 461 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367188, в очереди разбора - 751323.
Создано именных указателей - 177106.
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