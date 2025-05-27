Разделы

Техника
|

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж «Яндекс Станции Стрит»

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о том, что новая «Яндекс Станция Стрит» появилась в продаже сети ритейлера 27 мая по цене 14 490 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Коммерческий директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Яндекс Станция Стрит — это долгожданное пополнение в категории портативной умной акустики, и мы рады предложить новинку покупателям по всей стране. Устройство сочетает голосовое управление, качественный звук и удобство использования вне дома — на тренировке, в путешествии или на пикнике. Мы ожидаем высокий интерес к модели и уверены, что она станет одним из самых востребованных устройств этого лета».

«Яндекс Станцию Стрит» можно брать с собой куда угодно — на пикник, в путешествие или на тренировку. При подключении к мобильной точке доступа Wi-Fi колонка не только включает треки, но и находит информацию в интернете, ставит таймер, помогает в быту и поддерживает диалог на разные темы.

mvi2.jpg

М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж «Яндекс Станции Стрит»

Даже без доступа к интернету колонка сохраняет функциональность. Через Bluetooth ее можно соединить со смартфоном и воспроизводить заранее загруженную музыку. Голосовое управление также продолжает работать — достаточно произнести «дальше», «громче» или «стоп», и колонка выполнит команду. Такая офлайн-навигация по воспроизведению — разработка «Яндекса» для портативной акустики.

«Яндекс Станция Стрит» обладает мощностью 30 Вт — за звучание отвечают два динамика и два пассивных излучателя. Звук специально откалиброван для открытых пространств, но адаптируется и к помещениям. Благодаря встроенным микрофонам и алгоритмам обработки сигналов колонка определяет свое положение и автоматически переключает режим звучания — «улица» или «помещение». При желании выбор можно сделать вручную в приложении «Дом с Алисой», а также дополнительно отрегулировать эквалайзер.

Сергей Пауков, «Крок» — как реализовывать комплексные проекты, когда рынок штормит?
Бизнес

Для больших пространств предусмотрен режим «Играй везде» — можно синхронизировать две колонки с одним аккаунтом через общую Wi-Fi-сеть и слушать единый плейлист, например, на спортивной площадке.

Станция может работать автономно до 12 часов — как в Bluetooth-режиме, так и при подключении к Wi-Fi. Проверить заряд можно по световой индикации, в приложении или голосом: достаточно сказать «Алиса, сколько заряда осталось?» — помощник подскажет оставшийся процент и примерное время работы.

Корпус колонки выполнен из прочных материалов и дополнен съемным ремешком — устройство можно носить в руке, прикреплять к рюкзаку или размещать рядом на уличной площадке. Колонка защищена от воды и пыли по стандарту IP67 — она выдерживает кратковременное погружение в воду, а если в разъем попадет влага, «Алиса» напомнит о необходимости просушить устройство.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: почему будущее разработки — за low-code платформами

Инженер Microsoft устал от глюков Windows и создал ее замену на базе Linux Ubuntu

Как MTS AI сэкономила более миллиарда рублей инвестиций за счет обучения моделей в облаке MWS

В России создан уникальный ультрафиолетовый лазер для производства микросхем на замену американскому

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

В России выпущен суверенный смартфон на отечественном Android. Его может купить каждый. Цена. Опрос

Конференции

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153