AliExpress СНГ назвала самые популярные портативные колонки осени 2024 года

Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг самых популярных по числу продаж портативных колонок за период с сентября по ноябрь 2024 г. В список лидеров попали модели от бренда Anker и Tronsmart. В топ также вошли устройства от Mifa и Tribit. Об этом CNews сообщили представители AliExpress.

Anker Soundcore Motion+. Портативная колонка, выполненная в классическом приглушенном темном стиле. Она поддерживает аудио высокого разрешения благодаря технологии Qualcomm aptX. Максимальная мощность устройства составляет 30 Вт, а частотный диапазон — от 50 Гц до 40 кГц. Колонка защищена от воды по стандарту IPX7. Время автономной работы достигает 12 часов благодаря аккумулятору емкостью 6700 мАч, а зарядка осуществляется через USB-C порт.

Tronsmart T7. Портативная колонка с 2,1-канальным звучанием, обеспечиваемым двумя твитерами и сабвуфером общей мощностью до 30 Вт и частотным диапазоном от 60 до 20000 Гц. Она поддержкивает Bluetooth 5.3 с дальностью связи до 18 метров. Встроенная RGB-подсветка с разными режимами добавляет визуального эффекта, синхронизируясь с ритмом музыки, а заряда аккумулятора хватает на 12 часов непрерывного воспроизведения.

Tronsmart T7 Lite. Портативная колонка с поддержкой Bluetooth 5.3 и мощностью 24 Вт оснащена двумя широкополосными динамиками и тремя пассивными излучателями. С помощью мобильного приложения можно настроить эквалайзер под свои предпочтения, а защита IPX7 делает колонку устойчивой к воздействию влаги. Есть декоративная LED-подсветка, пульсирующая в ритме музыки, и возможность быстрого переключения между двумя источниками сигнала. Без подсветки колонка работает до 24 часов, заряжаясь через порт USB Type-C за 4,5 часа.

Anker Soundcore 2. Колонка имеет мощность 12 Вт. Корпус практически полностью покрыт прорезиненным материалом черного цвета. Колонка имеет компактные размеры, автономность до 24 часов бесперебойной работы, и защиту по стандарту IPX7 (с возможностью полного погружения в воду до 1 метра на 30 минут).

Anker Soundcore 3. Небольшой прямоугольный Bluetooth-динамик, дизайн которого аналогичен Anker Soundcore 2. Корпус изготовлен из прочных материалов, а кнопки сверху текстурированы. Колонка имеет класс водонепроницаемости IPX7. Динамики этой колонки способны воспроизводить частоты до 40 кГц. От одной зарядки колонка может работать до 24 часов.

Mifa A90. Колонка поддерживает подключение через AUX, USB, Bluetooth и слот для microSD карт, воспроизводит аудио в форматах MP3, FLAC, APE и ALAC с кодеками SBC и AAC. Номинальная мощность устройства составляет 60 Вт, максимальная — 80 Вт, а частотный диапазон охватывает весь слышимый спектр от 20 Гц до 20 кГц. Встроенный аккумулятор емкостью 8000 мАч обеспечивает до 30 часов непрерывного воспроизведения музыки. Особенность модели — наличие LED-подсветки на боковых пассивных динамиках. Модель соответствует стандарту защиты от воды IPX8.

Tribit StormBox Blast. Водонепроницаемая Bluetooth-колонка с номинальной мощностью 90 Вт. Колонка поддерживает Bluetooth 5.3. Устройство поддерживает режим Powerbank. В колонку встроена возможность сопряжения двух колонок для создания объемного звука. Функция XBass — улучшенная передача низких частот для насыщенного баса. Также в колонке есть LED-подсветка и два режима цветомузыки. Емкость аккумулятора — 6600 мАч, время работы до 30 часов при низкой громкости и без использования светодиодов. Модель соответствует стандарту защиты IPX7.

Anker Soundcore Motion 300. Портативная колонка имеет поддержку кодека высокой четкости LDAC, встроенный микрофон, технологию Smart Tune. Максимальная выходная мощность динамика составляет 30 Вт. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 13 часов на одном заряде. Колонка имеет защиту от от воды IPX7.

Tribit StormBox 2. Колонка оснащена Bluetooth 5.3. Она имеет два динамика по 48 мм, мощность — 23 Вт. Приложение Tribit позволяет настроить звук в соответствии с индивидуальными предпочтениями и условиями прослушивания. Работать без подзарядки колонка может до 24 часов, а полностью зарядить ее можно за четыре часа. Рейтинг водонепроницаемости IPX7.

Tronsmart Bang SE. Это портативная Bluetooth-колонка для прослушивания музыки в стиле бумбокса. Она имеет звук мощностью в 40 Вт с возможностью эквализации. Устройство оснащено подсветкой RGB, которую можно настраивать в разных режимах. Автономность — до 24 часов проигрывания музыки. А для точной настройки колонки есть специальное мобильное приложение.