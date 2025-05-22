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«М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт продаж «Яндекс Станции Стрит»

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о том, что новая «Яндекс Станция Стрит» появится в продаже в сети ритейлера 27 мая 2025 г. по цене 14 490 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Портативные устройства с голосовым управлением становятся все более популярными — пользователи ценят возможность взять технологичный помощник с собой. «Яндекс Станция Стрит» — это сочетание интеллектуального функционала и качественного звука в удобном корпусе с защитой. Мы уверены, что новинка придется по вкусу как любителям пикников, так и активным городским жителям».

«Яндекс Станцию Стрит» можно брать с собой куда угодно — на пикник, в путешествие или на тренировку. При подключении к мобильной точке доступа Wi-Fi колонка не только включает любимые треки, но и находит информацию в интернете, ставит таймер, помогает в быту и поддерживает диалог на разные темы.

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М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт продаж «Яндекс Станции Стрит»

Даже без доступа к интернету колонка сохраняет функциональность. Через Bluetooth ее можно соединить со смартфоном и воспроизводить заранее загруженную музыку. Голосовое управление также продолжает работать — достаточно произнести «дальше», «громче» или «стоп», и колонка выполнит команду. Такая офлайн-навигация по воспроизведению — уникальная разработка «Яндекса» для портативной акустики.

«Яндекс Станция Стрит» обладает мощностью 30 Вт — за звучание отвечают два динамика и два пассивных излучателя. Звук специально откалиброван для открытых пространств, но отлично адаптируется и к помещениям. Благодаря встроенным микрофонам и алгоритмам обработки сигналов колонка определяет свое положение и автоматически переключает режим звучания — «улица» или «помещение». При желании выбор можно сделать вручную в приложении «Дом с Алисой», а также дополнительно отрегулировать эквалайзер.

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Цифровизация

Для больших пространств предусмотрен режим «Играй везде» — можно синхронизировать две колонки с одним аккаунтом через общую Wi-Fi-сеть и слушать единый плейлист, например, на спортивной площадке.

Станция может работать автономно до 12 часов — как в Bluetooth-режиме, так и при подключении к Wi-Fi. Проверить заряд можно по световой индикации, в приложении или голосом: достаточно сказать «Алиса, сколько заряда осталось?» — помощник подскажет оставшийся процент и примерное время работы.

Корпус колонки выполнен из прочных материалов и дополнен съемным ремешком — устройство удобно носить в руке, прикреплять к рюкзаку или размещать рядом на уличной площадке. Колонка защищена от воды и пыли по стандарту IP67 — она выдерживает кратковременное погружение в воду, а если в разъем попадет влага, «Алиса» напомнит о необходимости просушить устройство.

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