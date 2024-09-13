Новые наушники Realme Buds T01 и Realme Buds T310 поступили в продажу в России

Realme объявляет о старте продаж TWS наушников Realme Buds T01 и Realme Buds T310. Realme Buds T01 выделяются большим 13 мм драйвером и микрофоном, подавляющим внешний шум благодаря ИИ, а Realme Buds T310 — шумоподавление до 46 дБ и автономностью до 40 часов. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Realme Bubs T01 оснащены большим 13 мм драйвером. Драйвер состоит из износостойких материалов, которые по своей структуре напоминают карбон и обладает высокой чувствительностью, что позволяет получить звук практически студийного качества.

Realme Buds Т01 поддерживают технологию Dolby Atmos. Технология обеспечивает повышенную четкость и ощущение погружения в прослушиваемую композицию.

Realme Новые наушники Realme Buds T01 и Realme Buds T310 поступили в продажу в России

Эргономичная форма наушников была разработана с учетом анатомии ушной раковины и протестирована на ушах всех форм и размеров. Благодаря ультралегкому весу в 4 грамма наушники практически не ощущаются при носке.

Микрофон оснащен технологией подавления внешнего шума ENC. Искусственный интеллект обрабатывает записываемый звук и отделяет голос от окружающего шума, благодаря чему говорящего будет отчетливо слышно во время телефонных звонков даже в шумном городе, спортзале или баре.

Время автономной работы составляет 28 часов. Наушники способны проработать 7 часов без подзарядки — этого достаточно, чтобы осуществить перелет из одной страны в другую на одном заряде. Если пользоваться наушниками по 5,5 часов в день, всю неделю можно не беспокоиться о подзарядке кейса, а в случае, если наушники все же разрядились, быстрой 10 минутной подзарядке хватит, чтобы продлить просмотр фильма или прослушивание музыки на 150 минут.

В обычном режиме задержка звука составляет 400 мс, чего вполне достаточно для прослушивания музыки, аудиокниг или разговора по телефону, однако может не хватить для полного погружения в видеоигры. Специально для игр в Realme Buds T01 есть игровой режим, при котором задержка звука составляет всего 88 мс. Благодаря этому, а также поддержке стандарта Bluetooth 5.4, наушники обеспечивают высокий уровень синхронизации звукового и видео рядов, даже в самой динамичной игре.

Realme Buds T01 представлены в белом и черном цветах.

Вслед за предыдущим поколением, Realme Buds T300, новые наушники Realme Buds T310 получили такой же большой доработанный динамический бас-драйвер размером 12,4 мм и титановую диафрагму, которые. Катушка HTW обладает повышенной долговечностью, а неодимовые магниты N52 — повышенной чувствительностью.

Встроенный микрофон, оснащенный технологией активного шумоподавления, интеллектуально распознает внешние шумы и генерирует акустические волны для противодействия шуму. Realme Buds T300 обеспечивали шумоподавление до 30 дБ, в новом поколении оно достигает 46 дБ.

Благодаря поддержке стандарта Bluetooth 5.4 время задержки удалось сократить до 45 мс, что гарантирует точную синхронизацию видео и картинки.

Realme Buds T310 получили пространственный звуковой эффект на 360°.

Впервые наушники T-серии благодаря приложению Realme Link полностью поддерживают весь функционал как на Android, так и на iOS. Приложение позволит настроить сенсорные зоны, эквалайзер, режимы шумоподавления и многое другое согласно вашим предпочтениям.

Время автономной работы сохранилось: пользователям доступно до 40 часов автономной работы при использовании кейса, и до 8 часов работы наушников отдельно. Если этого окажется недостаточно, то быстрой 10-минутной зарядки хватит, чтобы продлить прослушивание еще на 5 часов.

Realme Buds T310 доступны в двух цветах: черном и белом. Наушники весят 4,1 г.

Новые модели наушников можно будет приобрести в России в магазинах-партнерах Realme.

Realme Buds T01 доступны по цене 1690 руб. Realme Buds Т310 доступны по цене 3490 руб.