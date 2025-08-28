Разделы

Техника
|

Nothing Headphone 1 на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новинку от Nothing — первые в линейке бренда полноразмерные наушники Nothing Headphones 1, представленные в двух цветах – белом и черном. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Одна из ключевых особенностей Headphones 1 — улучшенная акустическая система драйверов. Подвес выполнен из полиуретана, который гибче часто используемого PET (полиэтилентерефталата). Полиуретан лучше «амортизирует» движения диффузора и позволяет драйверу колебаться свободнее, создавая более чистый, детализированный звук, особенно на низких частотах. Дополнительно была увеличена ширина подвеса, что позволило минимизировать искажения и сохранить стабильность вибрации диффузора.

К работе над звуком Nothing пригласила компанию KEF. Совместно с инженерами KEF наушники прошли все этапы акустического моделирования, а также настройку на базе флагманских акустических систем Reference 5.

nothing_2.jpg

diHouse

Технология адаптивного шумоподавления работает в реальном времени, подстраиваясь под окружение, а четыре микрофона с поддержкой ИИ обеспечивают четкую передачу голоса во время звонков. Для подключения Headphones 1 использует несколько форматов: LDAC и USB-C lossless позволяют передавать в три раза больше данных по сравнению со стандартным Bluetooth, сохраняя студийное качество звучания. При необходимости можно подключить наушники напрямую к устройству, через классический 3,5 мм разъем.

В отличие от большинства аналогов, обработка происходит прямо в наушниках — не на смартфоне. Встроенный шестиосевой сенсор в паре с ИИ-алгоритмами отслеживает положение головы, создавая эффект кинотеатра даже в движении.

Управление наушниками. Вместо стандартных кнопок здесь реализовано тактильное управление: ролик для регулировки громкости и ANC, двусторонний переключатель для навигации и перемотки, а также центральная кнопка для управления контентом.

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt
цифровизация

Аккумулятор обеспечивает до 38 часов работы с активным шумоподавлением и до 75 часов без него.

Мобильное приложение Nothing X открывает дополнительные возможности. Здесь можно выбрать готовые пресеты эквалайзера или детально настроить кривую звучания под себя.

Новые наушники Nothing Headphone 1 доступны в продаже по ориентировочной розничной цене 20 990 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Не санкции, а сплошное притворство. Армия США годами с удовольствием пользуется российским ПО

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Производители просят власть ужесточить борьбу с зарубежной электроникой на госзакупках

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

В России обвал рынка ноутбуков. Продажи на дне, виноваты ключевая ставка и курс доллара

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: