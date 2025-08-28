Nothing Headphone 1 на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новинку от Nothing — первые в линейке бренда полноразмерные наушники Nothing Headphones 1, представленные в двух цветах – белом и черном. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Одна из ключевых особенностей Headphones 1 — улучшенная акустическая система драйверов. Подвес выполнен из полиуретана, который гибче часто используемого PET (полиэтилентерефталата). Полиуретан лучше «амортизирует» движения диффузора и позволяет драйверу колебаться свободнее, создавая более чистый, детализированный звук, особенно на низких частотах. Дополнительно была увеличена ширина подвеса, что позволило минимизировать искажения и сохранить стабильность вибрации диффузора.

К работе над звуком Nothing пригласила компанию KEF. Совместно с инженерами KEF наушники прошли все этапы акустического моделирования, а также настройку на базе флагманских акустических систем Reference 5.

Технология адаптивного шумоподавления работает в реальном времени, подстраиваясь под окружение, а четыре микрофона с поддержкой ИИ обеспечивают четкую передачу голоса во время звонков. Для подключения Headphones 1 использует несколько форматов: LDAC и USB-C lossless позволяют передавать в три раза больше данных по сравнению со стандартным Bluetooth, сохраняя студийное качество звучания. При необходимости можно подключить наушники напрямую к устройству, через классический 3,5 мм разъем.

В отличие от большинства аналогов, обработка происходит прямо в наушниках — не на смартфоне. Встроенный шестиосевой сенсор в паре с ИИ-алгоритмами отслеживает положение головы, создавая эффект кинотеатра даже в движении.

Управление наушниками. Вместо стандартных кнопок здесь реализовано тактильное управление: ролик для регулировки громкости и ANC, двусторонний переключатель для навигации и перемотки, а также центральная кнопка для управления контентом.

Аккумулятор обеспечивает до 38 часов работы с активным шумоподавлением и до 75 часов без него.

Мобильное приложение Nothing X открывает дополнительные возможности. Здесь можно выбрать готовые пресеты эквалайзера или детально настроить кривую звучания под себя.

Новые наушники Nothing Headphone 1 доступны в продаже по ориентировочной розничной цене 20 990 руб.