Hisense HT Saturn: кинематографический звук Dolby Atmos у вас дома

Компания Hisense, один из мировых производителей телевизионной и бытовой техники, представляет на российском рынке революционную аудиосистему HT Saturn. Разработанная специально для больших экранов, она раскрывает весь потенциал телевизоров и проекторов Hisense с диагональю от 65 дюймов, предлагая принципиально новый уровень взаимодействия с контентом. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

HT Saturn оснащена передовыми технологиями звучания, которые стирают грань между домашним просмотром и кинозалом. Благодаря сочетанию объемного звука 360° (Dolby Atmos, DTS:X), адаптивной акустики и беспроводного подключения система переосмысливает то, как любители кино, геймеры и меломаны взаимодействуют с контентом.

Для достижения целостности восприятия HT Saturn использует технологию Hi-Concerto, которая легко интегрируется с телевизорами Hisense. Инновационное решение объединяет ресурсы встроенных динамиков ТВ и колонок HT Saturn и, за счет синхронизации, расширяет звуковое поле.

Благодаря 13 динамикам и 6,5-дюймовому сабвуферу (общая мощность – 720 Вт) HT Saturn наполняет пространство плотным детализированным звуком – от тихого шепота до мощных басов. Система с точностью передает мельчайшие детали, усиливая эмоциональное воздействие каждой сцены, будь то просмотр блокбастера или игра с друзьями. HT Saturn анализирует акустику помещения и автоматически настраивает параметры воспроизведения аудио, обеспечивая оптимальное качество звука в любом пространстве.

В отличие от традиционных систем, требующих сложной настройки, Hisense HT Saturn создана для современной жизни. Аудиосистема включает в себя четыре беспроводные колонки и автономный 6,5-дюймовый сабвуфер, что обеспечивает гибкость размещения без путающихся кабелей. Предусмотрена поддержка Wi-Fi (2.4 Гц/5.2 Гц/5.8 Гц) и Bluetooth 5.3.

Лаконичный минималистичный дизайн органично вписывается в любой интерьер и доказывает, что исключительное звучание может не противоречить стилю. Место установки не имеет значения: с помощью режима калибровки можно подстроить звучание под особенности планировки. Динамики оснащены возможностью настенного крепления.

Hisense HT Saturn предлагает универсальные возможности подключения, включая HDMI eARC, оптический вход и Bluetooth 5.3, обеспечивающие совместимость с большим количеством устройств, включая телевизоры, игровые консоли, проигрыватели Blue-Ray и смартфоны. Система включает пять предустановленных режимов эквалайзера, которые оптимизируют звук и подходят для различных сценариев использования: от просмотра спортивных трансляций до музыкальной вечеринки.

Ожидается, что HT Saturn появится в продаже на российском рынке в июне 2025 г.