«Оклик» представила микрофон SM-600G для стримов и записей студийного качества

Бренд «Оклик» представила микрофон SM-600G с микшером для записи подкастов, стримов, музыкального сопровождения, озвучивания видеороликов, общения в интернете и многого другого. Благодаря продвинутым характеристикам новинка поможет создавать контент студийного уровня из дома.

Микрофон SM-600G работает в среднечастотном диапазоне 100 Гц – 16 кГц. Это позволит записать чистый, естественный и разборчивый голос вне зависимости от тембра, а также избежать слишком резких высоких звуков. Чувствительность модели составляет -47 дБ, поэтому он подходит для записи даже в неподготовленном помещении. Новинка хорошо отсечет эхо, шипение и различные фоновые шумы. За счет кардиоидной направленности устройство хорошо улавливает голос говорящего прямо в микрофон и минимизирует лишние звуки с других сторон.

Одно из достоинств SM-600G – продуманная комплектация. В набор входят пантограф для регулировки положения микрофона, настольный зажим, антивибрационный держатель «паук», поп-фильтр для устранения звуковых помех от дыхания, поролоновая насадка для ветрозащиты. Вместе с микрофоном также поставляются различные кабели для подключения к микшеру и ПК.

С помощью провода XLR – TRS 3,5 мм микрофон можно соединить напрямую с ПК или с микшером. В комплекте также идут кабели для подключения микшера к компьютеру, мобильному телефону и другим совместимым устройствам: USB-A-microUSB, TRRS 3,5 мм – TRRS 3,5 мм и USB – USB-C – USB-A.

Микшер SM-600G поможет удобнее управлять параметрами звука, использовать функции эквалайзера, накладывать аудиоэффекты. Устройство имеет два микрофонных входа и подходит для записи живых подкастов и интервью с несколькими участниками. Кроме того, на микшерном пульте расположены два разъема для наушников и гарнитуры, чтобы слышать аудиозапись и с высокой точностью контролировать качество звука.

Аудиовход Backing Track предназначен для подключения смартфона, компьютера или инструмента музыкального сопровождения. Например, можно добавить фоновую музыку к подкастам, используя инструмент или «минусовку», записанную на смартфон. Еще два аудиовхода помогут вести прямые трансляции со смартфона, регулируя уровень громкости и другие параметры записи напрямую с микшера.

Пульт также поддерживает сопряжение по Bluetooth 5.0 с телефоном, планшетом или плеером. Это пригодится для записи музыки с мобильных устройств.

Микшер SM-600G имеет два канала и двухполосный эквалайзер. С помощью эквалайзера можно регулировать высокие и низкие частоты, чтобы внести изменения в звучание своего голоса. Пульт позволяет настраивать уровень громкости у записи, аккомпанемента, микрофона и наушников. Функция реверберации поможет добавить глубины и ощущения пространства. Микшер также дает возможность добавить 5 сценических эффектов и 10 звуковых эффектов, чтобы сделать звучание подкаста более уникальным.

Микшер питается от литий-ионного аккумулятора и способен работать до 8 часов после полной зарядки. Заряжается пульт от компьютера через порт microUSB.

Корпус модели изготовлен из прочного алюминиевого сплава и выполнен в привлекательном студийном дизайне. Благодаря компактным размерам микшер легко поместится в сумке или рюкзаке. Его удобно брать с собой, чтобы записывать звук там, где вам нужно.