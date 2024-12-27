В России выпустили мощные, легкие и очень дешевые ноутбуки размером с MacBook Pro 14. Фото

Российский бренд iRu выпустил два ноутбука из серии Tactio с экраном на 14 дюймов. Это компактные решения, которые весят значительно меньше MacBook Pro, но имеют схожие с ним габариты. Разница в цене колоссальная – российские ноутбуки дешевле в пять раз.

Отечественный заменитель MacBook

Российская компания iRu сообщила CNews о начале продаж ноутбуков Tactio 14ALH и 14RLH на российском рынке. Обе модели оснащены 14-дюймовым экраном и имеют классический внешний вид со строгим дизайном и немного рублеными формами.

Тактического в их внешности ничего нет, так что название серии в данном случае – не показатель. Но «тактика» проявляется в в массово-габаритных характеристика – ноутбуки очень компактные и легкие, что позволяет брать их с собой «в поле».

Новинки iRu весят 1,48 кг. Для сравнения, масса ноутбука Apple MacBook Pro 14 на чипе М4 больше – 1,55 кг. По габаритам размеры Tactio 14ALH и 14RLH – 333х333х20 мм против 312х221х15 мм у MacBook Pro 14.

iRu iRu Tactio 14ALH

Стоимость новых ноутбуков представители iRu не раскрыли. Редакция CNews нашла их в классической рознице – например, в «Ситилинке» базовая модель стоит 36 тыс. руб.

Ничего отечественного внутри

Из российского у ноутбуков Tactio 14ALH и 14RLH только бренд и место производства – их выпускают на заводе в подмосковном Быково. Все ключевые внутренние компоненты разработаны и произведены за рубежом. Модель Tactio 14ALH собрана на чипах Intel Core i3 или i5 12 поколения (выпущены в конце 2021 г., серия Alder Lake), а в 14RLH используется AMD Ryzen 5 Pro 5675U или AMD Ryzen 3 3200U – американские CPU.

iRu Корпус изготовлен из пластика

Комплектация за 36 тыс. руб. имеет процессор Core i3 1215U с шестью ядрами на частоте 3,3 ГГц, встроенную графику и оперативную память 8 ГБ стандарта DDR4-3200. Объем SSD составляет 256 ГБ, MacBook Pro 14 с чипом М4 стоит $1599 (167,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 декабря 2024 г. за 16/512 ГБ.

Есть из чего выбрать

Новая линейка ноутбуков iRu состоит из семи модификаций Tactio 14ALH и восьми моделей Tactio 14RLH, различающихся процессорами и объемами памяти. Максимально доступны 16 ГБ RAM и 512 ГБ SSD, но ноутбуки можно проапгрейдить самостоятельно и увеличить объем ОЗУ до 32 ГБ для моделей на чипах AMD и до 64 ГБ на процессорах Intel. SSD тоже поддается замене, к тому же слотов под него выделено два – столько же, сколько и под планки оперативной памяти.

iRu Клавиатура без подсветки

Также отметим, что базовая версия Tactio 14ALH поставляется без операционной системы в современном ее понимании. На нем установлена Free DOS, а это означает, что пользователь сам волен решать, какую ОС ему ставить – Windows или Linux. На сайте iRu указано, что комплектации с предустановленной Windows 11 тоже доступны для приобретения.

На что способны ноутбуки

Свои новинки iRu укомплектовала аккумулятором емкостью 4000 мАч, полного заряда которого, по заверениям компании, хватает на шесть часов автономной работы. Основной потребитель энергии – это экран с диагональю 14 дюймов и разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей на базе матрицы IPS с углами обзора 170 градусов по вертикали и горизонтали (данные с сайта iRu). частота обновления – 60 Гц, яркость – 250 нит, контрастность – 1200:1, покрытие – матовое.

iRu Компактность - следствие отсутствия numpad

Ноутбуки iRU Tactio 14ALH и 14RLH имеют в распоряжении два порта USB-А 3.2 Gen1, по одному USB-С (3.0 или 3.2 в зависимости от комплектации) и HDMI 1.4, а также аудио-разъем и слот под карты microSD. Ethernet здесь не предусмотрен, но есть модуль Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) для выхода в интернет, дополненный Bluetooth 5.0 для подключения периферии.

Подсветка клавиатуры не заявлена. Отдельный блок цифровых клавиш (numpad) ввиду габаритов ноутбука отсутствует. Корпус изготовлен из пластика.