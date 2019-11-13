Apple представила ноутбук MacBook Pro 16

Apple представила новый MacBook Pro 16 дюймов, ноутбук для профессиональной работы. Он создан для разработчиков, фотографов, режиссёров, учёных, музыкальных продюсеров и всех, кто использует Mac для важных проектов.

Новый MacBook Pro оснащён дисплеем Retina 16 дюймов, 8‑ядерным процессором, памятью до 64 ГБ, графическим процессором нового поколения с видеопамятью до 8 ГБ и новой передовой системой охлаждения. Это самый мощный MacBook Pro в истории.

У MacBook Pro 16 дюймов новая клавиатура Magic Keyboard с улучшенным механизмом «ножницы» и ходом клавиш 1 мм. Кроме того, 16‑дюймовый MacBook Pro способен ещё дольше работать без подзарядки и оснащён системой из шести динамиков, панелью Touch Bar, датчиком Touch ID, трекпадом Force Touch и чипом Apple T2 Security Chip.

«Профессионалы говорили нам, что ожидают от нового MacBook Pro дисплея большего размера, впечатляющей производительности, максимального времени работы без подзарядки, самой лучшей клавиатуры для ноутбука, великолепного звука и вместительного накопителя. У 16‑дюймового MacBook Pro всё это есть — и даже больше, — сказал Том Богер, старший директор Apple по маркетингу продуктов Mac и iPad. — Он оснащён впечатляющим дисплеем Retina 16 дюймов, 8‑ядерным процессором, графическим процессором нового поколения, улучшенной системой охлаждения, новой клавиатурой Magic Keyboard, аудиосистемой из шести динамиков, аккумулятором ёмкостью 100 Втч, накопителем до 8 ТБ и 64 ГБ высокоскоростной памяти. MacBook Pro 16 дюймов — это наш лучший ноутбук для профессиональной работы».

Профессионалы по достоинству оценят впечатляющий дисплей Retina с диагональю 16 дюймов, яркостью 500 кд/кв. м и широким цветовым охватом P3 — это самый большой дисплей Retina для ноутбука. 16‑дюймовый дисплей Retina c увеличенной плотностью 226 пикселей/дюйм и разрешением 3072x1920 пикселей — это почти 6 миллионов пикселей и ещё более качественное и иммерсивное изображение, чем прежде. При производстве каждый дисплей индивидуально калибруется, поэтому баланс белого, гамма и основные цвета передаются с поразительной точностью.

MacBook Pro 16 дюймов оснащён новой клавиатурой Magic Keyboard. Усовершенствованный механизм «ножницы» с ходом клавиш 1 мм отличается повышенной стабильностью работы, а разработанная Apple резиновая купольная конструкция внутри каждой клавиши обеспечивает большую потенциальную энергию для улучшения отзывчивости клавиатуры. При создании MacBook Pro 16 дюймов использовались результаты обширных исследований, анализирующих отзывы пользователей о разных вариантах дизайна клавиш, поэтому новая клавиатура работает точнее, удобнее и тише. Кроме того, на Magic Keyboard есть физическая кнопка Escape, панель Touch Bar и датчик Touch ID, а клавиши со стрелками расположены в виде перевёрнутой буквы «T». Это самая удобная клавиатура на ноутбуках Mac.

На MacBook Pro 16 дюймов используется самая современная архитектура системы охлаждения для ноутбуков Mac, за счёт чего система может долго работать с высокой производительностью. Увеличенный вентилятор со сложной конструкцией отличается удлинёнными лопастями и более широкими вентиляционными отверстиями. Благодаря этому воздушный поток вырос на 28 процентов, а поверхность для отвода тепла стала на 35 процентов больше, поэтому система охлаждения работает ещё эффективнее. Все эти улучшения системы охлаждения позволили увеличить максимальную постоянную мощность MacBook Pro при интенсивных нагрузках практически на 12 Вт по сравнению с предыдущей моделью.

Пользователям MacBook Pro требуется портативное устройство с мощными вычислительными возможностями для любых задач, например, компиляции кода, монтажа многокамерного видео или 3D‑анимации. На 16‑дюймовые MacBook Pro устанавливаются новейшие процессоры 9 поколения с 6 или 8 ядрами и ускорением Turbo Boost до 5,0 ГГц — это повышает производительность до 2,1 раза по сравнению с 15‑дюймовым MacBook Pro с 4‑ядерным процессором.1 Мощный процессор и высокоскоростная память — впервые объёмом до 64 ГБ — в сочетании с улучшенной системой охлаждения открывают невиданные прежде возможности профессиональной работы на MacBook Pro.

В сравнении с MacBook Pro предыдущего поколения с 4‑ядерным процессором:

фотографы могут применять сложные правки в Photoshop в 1,7 раза быстрее;

музыкальные продюсеры могут воспроизводить в Logic Pro X объёмные многотрековые проекты, применяя к ним в 2,1 раза больше плагинов Amp Designer;

учёные и исследователи могут моделировать динамические системы в MATLAB в 2,1 раза быстрее; разработчики могут компилировать код в Xcode до 1,8 раза быстрее.

На MacBook Pro устанавливается новый AMD Radeon Pro серии 5000M — первый мобильный дискретный графический процессор профессионального уровня, созданный с применением технологии 7 нм. Кроме того, на MacBook Pro впервые можно использовать до 8 ГБ видеопамяти GDDR6, поэтому ресурсоёмкие задачи выполняются быстро как никогда. По сравнению с предыдущей моделью скорость обработки графики на компьютере со стандартной конфигурацией выросла в 2,1 раза. А если выбрать самый мощный из доступных графических процессоров, этот показатель будет до 80% выше, чем у предыдущей модели в максимальной комплектации.

По сравнению с 15‑дюймовым MacBook Pro предыдущего поколения с 8‑ядерным процессором и самым мощным из поддерживаемых графических процессоров:

рендеринг эффектов при цветокоррекции в DaVinci Resolve выполняется до 1,8 раза быстрее; графика в таких играх, как Fortnite, обрабатывается до 1,9 раза быстрее, поэтому она выглядит более плавной, а скорость отклика становится выше; при разработке игровых приложений скорость просчёта в Unity выросла в 1,4 раза.

Обеспечивать такую высокую производительность помогает аккумулятор с самой высокой ёмкостью среди всех ноутбуков Mac — 100 Втч. Благодаря ему MacBook Pro может на час дольше работать без подзарядки — до 11 часов при беспроводном подключении к интернету или при просмотре видео в приложении Apple TV.

Профессионалам, работающим над большими проектами и использующим огромные библиотеки ресурсов, нужно очень много пространства для хранения данных. Ёмкость SSD‑накопителя на новом MacBook Pro выросла вдвое — до 512 ГБ и 1 ТБ в стандартных конфигурациях. Кроме того, впервые на MacBook Pro можно установить SSD‑накопитель с невероятной ёмкостью 8 ТБ — такого большого накопителя не было ещё ни на одном ноутбуке Mac.

На MacBook Pro 16 дюймов совершенно новая аудиосистема Hi‑Fi из шести динамиков — с ней музыканты, ведущие подкастов и видеомонтажёры получают лучшее звучание, доступное на ноутбуке Mac. В новых низкочастотных динамиках с подавлением резонанса, запатентованных Apple, используются два противоположно направленных драйвера. Они сокращают нежелательные вибрации, которые могут вызывать искажение звука. В результате музыка звучит намного чище и естественнее, чем прежде, а в басовом регистре воспроизводится на пол-октавы больше. Обновлённые высококачественные микрофоны позволяют снизить уровень шипения на 40 процентов и отличаются повышенным коэффициентом сигнал/шум — таким же, как у популярных цифровых микрофонов профессионального уровня. Всё это помогает добиться поразительной чистоты записи и точной передачи даже самых тихих звуков.

В тёмном режиме контент на дисплее Retina выступает на первый план, а элементы управления уходят в тень. Функция Sidecar, появившаяся в macOS Catalina, позволяет использовать iPad как второй дисплей или в паре с Apple Pencil в качестве высокоточного устройства ввода. Режим галереи в Finder облегчает визуальный поиск файлов в macOS и обеспечивает удобный доступ к их метаданным. Помимо обширной экосистемы поддерживаемых сторонних приложений и устройств, macOS позволяет работать в таких приложениях Apple, как Safari, Почта, Pages, Numbers и Keynote, а также в таких мощных приложениях, как Final Cut Pro X, Logic Pro X и Xcode.

Apple также объявила о том, что новый Mac Pro, мощная рабочая станция для профессионалов, и монитор Apple Pro Display XDR поступят в продажу в декабре. Mac Pro рассчитан на максимальную производительность и предоставляет наилучшие возможности расширения и выбора конфигурации. На него можно установить процессор Xeon уровня рабочих станций с количеством ядер до 28 и высокопроизводительную систему памяти объёмом до 1,5 ТБ. Кроме того, у него восемь слотов расширения PCIe и графическая архитектура, поддерживающая возможность установки самых мощных графических процессоров. У монитора Pro Display XDR дисплей Retina 6K с диагональю 32 дюйма, широким цветовым охватом P3, 10‑битной цветовой палитрой, яркостью в пиковом режиме 1600 кд/кв. м, контрастностью 1 000 000:1 и широчайшим углом обзора.

MacBook Pro 16 дюймов уже доступен для заказа на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store по цене 199 990 рублей. Позднее на этой неделе он появится в некоторых магазинах Apple Store и у авторизованных реселлеров Apple в США, а вскоре после этого и в магазинах по всему миру (сроки для разных стран и регионов различаются). Устройства также вскоре появятся в продаже в магазинах авторизованных реселлеров Apple по ценам, установленным реселлерами.