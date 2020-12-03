Apple выпустит два MacBook с совершенно новым дизайном

Apple готовится отказаться от обычных экранов в своих ноутбуках и перевести их на более современные MiniLED. Переход начнется в 2021 г. с выпуска нового 14,1-дюймового MacBook Pro, а также второго поколения MacBook Pro 16 – оба получат не только новый экран, но и переработанный внешний вид.

Новым MacBook – новые дисплеи

Компания Apple в 2021 г. может выпустить сразу два новых ноутбука серии MacBook Pro с полностью переработанным дизайном и новыми аппаратными «фишками». Об этом сообщил аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из инвестиционной компании TFI Securities, известный в первую очередь тем, что почти никогда не ошибается в отношении своих прогнозов о новинках Apple. В чем именно будут заключаться отличия нового дизайна от нынешнего, аналитик не уточнил.

По словам Куо, в общей сложности в ближайшее время у Apple выйдет три ноутбука, но именно MacBook Pro будет именно два – новое поколение существующего с 2019 г. MacBook Pro 16 и совершенно новый MacBook Pro 14,1. Третьим окажется MacBook Air следующего поколения, но он задержится до 2022 г. и имеет меньше шансов получить обновленный дизайн, чем модели Pro-семейства. Объединять всю троицу будет наличие, помимо собственного ARM-процессора, экранов MiniLED.

Зачем новым новым ноутбукам MiniLED

Технология MiniLED подразумевает использование массива светодиодов микроскопического размера – они существенно меньше обычных светодиодов, использующихся в современных матрицах. Эта особенность позволяет, помимо прочего, добиваться возможности локального затемнения экрана путем «разделения» его на несколько зон с независимой регулировкой яркости у каждой.

Как будут выглядеть MacBook Pro следующего поколения, остается загадкой

В итоге экраны MiniLED обеспечивают отображение более ярких светлых оттенков и более глубокого черного цвета в сравнении с существующими типами матриц ЖК-дисплеев. MiniLED позволит улучшить качество изображения без необходимости перехода на более дорогостоящие OLED-панели.

Цена не изменится

Использование экранов MiniLED вместо обычных ЖК, считает Минг-Чи Куо, не должно сильно отразиться на росте цены новых ноутбуков Apple, но только в том случае, если они будут установлены именно в моделях с ARM-процессорами. Такие чипы стоят для Apple дешевле CPU компании Intel, и разница в цене может сохранить итоговую стоимость ноутбуков на прежнем уровне.

С другой стороны, розничные цены на технику всегда напрямую зависят от страны, в которой они продаются. В России Apple нередко сильно завышает стоимость своих устройств, притом как новых, так и морально устаревших – сразу после анонса MacBook на собственном чипе М1 компания без предупреждения повысила цену на MacBook Pro с процессорами Intel на несколько десятков тысяч рублей.

MiniLED-экраны станут массовыми

По мнению Минг-Чи Куо, Apple не станет внедрять MiniLED в свои гаджеты совсем уж постепенно. Он полагает, что партии устройств с такими панелями будут исчисляться миллионами экземпляров. В 2021 г. Apple может отгрузить от 10 до 12 млн таких устройств, а в 2022 г. этот показатель увеличится более чем вдвое в 2022 г. – по прогнозам, объемы отгрузок достигнут 25-28 млн устройств.

Поставщиком панелей MiniLED для Apple может стать одна-единственная компания – тайваньская Epistar. Это крупнейший в своей стране производитель светодиодов, основанный в 1999 г. и владеющий свыше 3000 патентов в своей области.

Основными драйверами распространения экранов MiniLED, предположительно, станут именно ноутбуки Apple MacBook, хотя они точно окажутся не единственными устройствами с логотипом в виде яблока, получившими дисплеи нового типа. Еще в марте 2020 г. CNews писал о планах компании по выпуску новой модификации планшета iPad Pro, тоже на базе экрана MiniLED. Она могла увидеть свет осенью 2020 г. в рамках первой из трех презентаций компании, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

В ноябре 2020 г. Минг-Чи Куо высказал мнение, что первый iPad с MiniLED на борту появится в течение первого полугодия 2021 г. Он также предполагает, что до конца 2021 г. Apple выпустит в общей сложности шесть устройств с новыми дисплеями, включая 12,9-дюймовый iPad Pro, 27-дюймовый iMac Pro, iPad mini (7,9 дюйма), классический iPad (10,2 дюйма), а также два MacBook Pro.