Apple проболталась о будущих iPad Pro. Какими они будут?

Apple может выпустить два новых планшета iPad Pro, по две модификации для каждого, В них она может отказаться от IPS-экранов в пользу более современных mini-LED укомплектовать их тройной камерой, как у iPhone 11 Pro. Сроки релиза компьютеров в связи с пандемией коронавируса не раскрываются.



Квартет планшетов

Компания Apple допустила утечку информации о четырех новых планшетах линейки iPad Pro четветого поколения. Компьютеры были упомянуты в китайском руководстве пользователя, размещенном на сайте компании. На момент публикации материала Apple удалила все отсылки к этим устройствам из документа.

Как сообщает ресурс iPhone in Canada, в инструкции было сказано о планшетах с индексами А2228, А2229, А2231 и А2233. О самом первом из них впервые стало известно еще летом 2019 г., когда устройство с этим индексом было добавлено в базу данных Евразийской экономической комиссии (Eurasian Economic Commission, EEC). За прошедшие с того момента месяцы Apple так и не выпустила его

Два планшета, четыре модификации

Перечисленные устройства Apple – это два планшета iPad Pro, по две модификации на каждый. Основным отличием компьютеров друг от друга станут габариты корпуса за счет диагоналей экрана.

Дизайн фронтальной панели своих планшетов Apple может оставить без изменений

Первый планшет Apple укомплектует дисплеем на 11 дюймов, второй – на 12,9 дюйма. Оба будут доступны в версиях с поддержкой сотовых сетей и без нее, из чего в итоге и складывается общее число новинок.

Одним из основных отличий новых iPad Pro от предыдущего поколения должна стать фотокамера с тремя интегрированными сенсорами. Согласно доступным рендерам, дизайн модуля будет заимствован у iPhone 11 Pro, но по своим спецификациям камеры могут отличаться от используемых в смартфоне.

Пока неизвестно, получат ли новые iPad Pro модуль 5G – летом 2019 г. Apple выкупила часть модемного бизнеса Intel специально для разработки собственного 5G-чипа, но аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который практически никогда не ошибается в своих прогнозах относительно техники Apple, заверил, что первыми 5G-устройствами Apple станут новые iPhone 2020 модельного года.

Mini-LED вместо IPS

По словам Минг-Чи Куо, новые iPad Pro могут стать одними из первых устройств Apple с экранами mini-LED. В настоящее время ее планшеты Pro-cерии оснащаются классическими IPS-панелями.

Технология mini-LED подразумевает использование массива светодиодов микроскопического размера. За счет этой особенности достигается возможность локального затемнения экрана путем «разделения» его на несколько зон с независимой регулировкой яркости у каждой. В итоге экраны mini-LED обеспечивают отображение более ярких светлых оттенков и более глубокого черного цвета в сравнении с существующими типами матриц.

Сзади у новых iPhone Pro поменяется лишь фотокамера

Вместе с новыми iPad Pro экраны mini-LED, по прогнозам Куо, могут получить еще пять устройств. Это 10,2-дюймовый iPad и 7,9-дюймовый iPad mini, 27-дюймовый iMac Pro, а также новый 14,1-дюймовый ноутбук MacBook Pro, который заменит собой 13,3-дюймовую модель, и новая ревизия MacBook Pro 16.

Сроки релиза

Дата премьеры новых iPad Pro в настоящее время не установлена. Минг-Чи Куо неоднократно заявлял о готовящемся в марте 2020 г. крупном мероприятии Apple, однако оно было отменено в связи с пандемией коронавируса. Изначально планировалось, что на нем Apple покажет свой бюджетный смартфон iPhone 9, производство которого в итоге было сорвано из-за вируса, но существовала вероятность появления вместе с ним и планшетов. Свою ежегодную конференцию WWDC, которая обычно проходит в июне, Apple отменила по той же причине – она пройдет исключительно в режиме онлайн.

Не исключено, что показ новых iPad Pro четвертого поколения Apple перенесет и вовсе на вторую половину 2020 г. Закономерности в сроках релиза первых трех версий этого планшета выявлено не было: самый первый iPad Pro увидел свет в сентябре 2015 г., второе поколение Apple продемонстрировала в июне 2017 г., а третье – в октябре 2018 г.