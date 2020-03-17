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Apple проболталась о будущих iPad Pro. Какими они будут?

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Apple может выпустить два новых планшета iPad Pro, по две модификации для каждого, В них она может отказаться от IPS-экранов в пользу более современных mini-LED укомплектовать их тройной камерой, как у iPhone 11 Pro. Сроки релиза компьютеров в связи с пандемией коронавируса не раскрываются.

Квартет планшетов

Компания Apple допустила утечку информации о четырех новых планшетах линейки iPad Pro четветого поколения. Компьютеры были упомянуты в китайском руководстве пользователя, размещенном на сайте компании. На момент публикации материала Apple удалила все отсылки к этим устройствам из документа.

Как сообщает ресурс iPhone in Canada, в инструкции было сказано о планшетах с индексами А2228, А2229, А2231 и А2233. О самом первом из них впервые стало известно еще летом 2019 г., когда устройство с этим индексом было добавлено в базу данных Евразийской экономической комиссии (Eurasian Economic Commission, EEC). За прошедшие с того момента месяцы Apple так и не выпустила его

Два планшета, четыре модификации

Перечисленные устройства Apple – это два планшета iPad Pro, по две модификации на каждый. Основным отличием компьютеров друг от друга станут габариты корпуса за счет диагоналей экрана.

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Дизайн фронтальной панели своих планшетов Apple может оставить без изменений

Первый планшет Apple укомплектует дисплеем на 11 дюймов, второй – на 12,9 дюйма. Оба будут доступны в версиях с поддержкой сотовых сетей и без нее, из чего в итоге и складывается общее число новинок.

Одним из основных отличий новых iPad Pro от предыдущего поколения должна стать фотокамера с тремя интегрированными сенсорами. Согласно доступным рендерам, дизайн модуля будет заимствован у iPhone 11 Pro, но по своим спецификациям камеры могут отличаться от используемых в смартфоне.

Пока неизвестно, получат ли новые iPad Pro модуль 5G – летом 2019 г. Apple выкупила часть модемного бизнеса Intel специально для разработки собственного 5G-чипа, но аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который практически никогда не ошибается в своих прогнозах относительно техники Apple, заверил, что первыми 5G-устройствами Apple станут новые iPhone 2020 модельного года.

Mini-LED вместо IPS

По словам Минг-Чи Куо, новые iPad Pro могут стать одними из первых устройств Apple с экранами mini-LED. В настоящее время ее планшеты Pro-cерии оснащаются классическими IPS-панелями.

Технология mini-LED подразумевает использование массива светодиодов микроскопического размера. За счет этой особенности достигается возможность локального затемнения экрана путем «разделения» его на несколько зон с независимой регулировкой яркости у каждой. В итоге экраны mini-LED обеспечивают отображение более ярких светлых оттенков и более глубокого черного цвета в сравнении с существующими типами матриц.

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Сзади у новых iPhone Pro поменяется лишь фотокамера

Вместе с новыми iPad Pro экраны mini-LED, по прогнозам Куо, могут получить еще пять устройств. Это 10,2-дюймовый iPad и 7,9-дюймовый iPad mini, 27-дюймовый iMac Pro, а также новый 14,1-дюймовый ноутбук MacBook Pro, который заменит собой 13,3-дюймовую модель, и новая ревизия MacBook Pro 16.

Сроки релиза

Дата премьеры новых iPad Pro в настоящее время не установлена. Минг-Чи Куо неоднократно заявлял о готовящемся в марте 2020 г. крупном мероприятии Apple, однако оно было отменено в связи с пандемией коронавируса. Изначально планировалось, что на нем Apple покажет свой бюджетный смартфон iPhone 9, производство которого в итоге было сорвано из-за вируса, но существовала вероятность появления вместе с ним и планшетов. Свою ежегодную конференцию WWDC, которая обычно проходит в июне, Apple отменила по той же причине – она пройдет исключительно в режиме онлайн.

Не исключено, что показ новых iPad Pro четвертого поколения Apple перенесет и вовсе на вторую половину 2020 г. Закономерности в сроках релиза первых трех версий этого планшета выявлено не было: самый первый iPad Pro увидел свет в сентябре 2015 г., второе поколение Apple продемонстрировала в июне 2017 г., а третье – в октябре 2018 г.



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