Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасные для человека нормы

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Разница между образцом и розницей

Согласно итогам тестирования, проведенного независимой лаборатории RF Exposure Lab из Сан Маркоса, Калифорния (США), по заказу производителя защитных чехлов Penumbra Brands, радиочастотное излучение смартфонов Apple iPhone 11 Pro более чем вдвое превышает порог безопасной нормы, установленной Федеральной комиссией по связи США (Federal Communications Commission, FCC) для радиочастотного излучения сотовых телефонов.



В пресс-релизе Penumbra Brands особенно отмечается, что итоги независимого тестирования коэффициента SAR у смартфона iPhone 11 Pro, купленного в рознице, радикально отличаются от итогов тестирования предпродажных образцов, предоставленных регулятору для одобрения запуска массовых продаж.

«Тестирование показывает, что iPhone 11 Pro потенциально может облучать пользователей более чем в два раза сильнее, чем установлено нормами безопасности FCC. Тестирование мобильного телефона является саморегулируемым - производитель поставляет телефон в независимую лабораторию для тестирования, и, если телефон проходит, FCC утверждает устройство для выпуска. Однако когда мы купили iPhone «на магазинной полке» и протестировали его таким же образом, лаборатория RF Exposure Lab обнаружила, что он не соответствует пределу безопасности FCC», – сказал Райан МакКоги (Ryan McCaughey), технический директор Penumbra Brands.

Итоги тестирования iPhone 11 Pro

Согласно заявлению Penumbra Brands со ссылкой на данные RF Exposure Lab, тестирование смартфонов проводились в четком соответствии с инструкциями FCC. Смартфон располагался на расстоянии 5 мм от манекена, имитирующего тканей живого человека.

Исследование позволило установить, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (Structure–activity relationship, SAR) для исследованных смартфонов iPhone 11 Pro достигает уровня 3,8 Вт/кг, в то время как максимальный уровень SAR, установленный FCC, составляет 1,6 Вт/кг, то есть, более чем в два раза меньше.

Тест уровня SAR iPhone 11 Pro. Источник: RF Exposure Lab

По данным Penumbra Brands, в случае если смартфон находится ближе – например, в кармане, уровень SAR может увеличиться еще больше.

Прошлогодний прецедент с iPhone 7 и привлечением FCC

На момент написания материала информации Федеральная комиссия по связи США и Apple никак не отреагировали на результаты исследования излучения iPhone 11 Pro в RF Exposure Lab.

Осенью 2019 г. аналогичное тестирование ряда популярных смартфонов проводилось изданием Chicago Tribune и Penumbra Brands. Тогда у смартфонов Apple iPhone 7 было выявлено превышение предела SAR, рекомендованного FCC, более чем на 50% на расстоянии 5 мм, и в два раза на расстоянии 2 мм.

Испытания iPhone 7 также проводились в лаборатории RF Exposure Lab, которая официально аккредитована FCC для тестирования электронных устройств на предмет радиочастотного излучения. В частности, RF Exposure Lab на протяжении 15 лет проводила оценку радиочастотного излучения по заказу производителей беспроводной техники, которым требуется государственное одобрение новых продуктов.

SAR iPhone 7 (желтым цветом – с защитным чехлом alara)

Шумиха в СМИ вынудила FCC провести повторное исследование iPhone 7 и других смартфонов, однако тогда представители регулятора заявили, что по итогам тестов все исследованные модели уложились в рамки законных норм.

SAR iPhone 7. Источник: Chicago Tribune

Представители Apple, в свою очередь, оспорили 100-страничный лабораторный отчет RF Exposure Lab и заявили, что тестирование на было выполнено надлежащим образом, чтобы правильно оценивать iPhone 7.

В Penumbra Brands отметили по этому поводу, что единственное различие между тестированиями заключалось в получении FCC тестовых образцов большинство устройств от производителей, в то время как Penumbra Brands и Chicago Tribune приобретали смартфоны в розничной продаже.

Тестовые образцы смартфонов. Источник: отчет FCC

В январе 2019 г. CNews также публиковал список актуальных на тот момент смартфонов с максимальным SAR-излучением.

Как прожить без шапочки из фольги

Степень поглощения электромагнитного излучения организмом человека может зависеть от множества факторов, таких как мощность излучения смартфона (максимальная и средняя), расстояние и расположение аппарата относительно головы или тела пользователя, габариты и форма смартфона и антенны, замеряемые частоты и др.

Для снижения уровня облучения от смартфонов и других мобильных гаджетов эксперты рекомендуют по возможности ограничить использование устройства, не держать его в непосредственной близости от тела – например, в кармане, использовать при совершении звонков громкую связь или гарнитуру при совершении звонков, не спать рядом с устройством, а также переключаться в режим полета при любом удобном случае.