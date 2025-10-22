Разделы

Новые iPad Pro и MacBook Pro стали доступны на «Яндекс Маркете»

Новые линейки планшетов iPad Pro и ноутбуков MacBook Pro стали доступны на «Яндекс Маркете» в день старта мировых продаж. Стоимость устройств на маркетплейсе варьируется в зависимости от модели, продавца и условий доставки. Так, цена на iPad Pro 11 составляет от 320 000 руб., а iPad Pro 13 - от 300 000 руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Планшеты представлены на «Яндекс Маркете» в черном и серебристом цветах. Стоимость MacBook Pro составляет от 540 000 руб. в зависимости от объема памяти. Получить планшеты и ноутбуки можно будет уже 31 октября 2025 г.

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

Покупатели «Маркета» могут также приобрести устройства в «Сплит» — узнать доступный лимит можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Яндекс Пэй». Получить планшеты и ноутбук можно будет уже в начале ноября 2025 г. — в выбранном пункте выдачи заказов или курьером с доставкой по клику. Точные сроки зависят от продавца.

Apple входит в топ-3 самых востребованных брендов планшетов и ноутбуков на «Яндекс Маркете». Самыми популярными моделями планшетов в 2025 г. стали iPad 11 2025 на 128 ГБ серебристого цвета, iPad Air 11 2024 на 128 ГБ серебристого цвета и iPad 11 2025 на 128 ГБ синего цвета. Среди ноутбуков покупатели чаще всего выбирают MacBook Pro 16 M4 Pro и MacBook Pro 14 M4 Pro с объемом памяти 1 ТБ и 512 ГБ.

