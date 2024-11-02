Новинки Apple уже доступны для предзаказа в сети «М.Видео-Эльдорадо»

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новинки Apple – MacBook Pro, Mac Mini и моноблоки iMac на процессоре M4. Стоимость устройств составляет от 89 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Apple Mac Mini M4: 16/256 ГБ – 89 999 руб., 16/512 ГБ – 114 999 руб., 24/512 ГБ – 139 999 руб., M4 Pro 24/512 ГБ – 209 999 руб.

Apple iMac 24 M4: 16/256 ГБ – 204 999 руб., 16/512 ГБ – 269 999 руб., 24/512 ГБ - 289 999 руб.

Apple MacBook Pro 14 M4: 16/512 ГБ – 239 999 руб., 16/1 ТБ – 269 999 руб., 24/1 ТБ – 299 999 руб.

Apple MacBook Pro 14 M4 Pro: 24/512 ГБ – 299 999 руб., 24/1 ТБ – 349 999 руб., 36/1 ТБ – 459 999 руб.

Apple MacBook Pro 16 M4 Pro: 24/512 ГБ – 369 999 руб., 48/512 ГБ – 419 999 руб.

Apple MacBook Pro 16 M4 Max: 36/1 ТБ – 499 999 руб., 48/1 ТБ – 569 999 руб.

Новый MacBook Pro, оснащенный процессором M4, может похвастаться долгим временем автономной работы, которое составляет до 22 часов.

Mac Mini с чипом M4 стал мощнее и универсальнее, а также значительно меньше по сравнению с прошлым поколением. Новый процессор обеспечивает до 40% улучшение производительности по сравнению с предыдущим поколением.

Обновленный iMac с процессором M4 получил 24-дюймовый 4,5K Retina-дисплей. iMac доступен в нескольких цветах.

Основой всех новых моделей Mac стал чип M4. Он оснащен обновленной 16-ядерной системой Neural Engine для задач машинного обучения, улучшенной графической производительностью и передовыми функциями безопасности. Это позволяет новым Mac справляться с самыми ресурсоемкими задачами, будь то профессиональное 3D-моделирование, машинное обучение или потоковая передача контента в высоком разрешении.