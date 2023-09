Microsoft выпустила сверхмощную замену MacBook Pro и iPad Pro и гигантский настенный ПК, не имеющий аналогов. Все очень дорого

Microsoft анонсировала четыре ПК серии Surface, среди которых нашелся гаджет два в одном – и планшет, и ноутбук. По своим возможностям он не уступает MacBook Pro, а поддержка стилуса позволяет использовать его вместо iPad Pro. Также Microsoft показала новые планшет и ноутбук начального уровня и настенный ПК с экраном на 50 и 85 дюймов.

Квартет новинок Microsoft

Корпорация Microsoft существенно обновила линейку своих компьютеров Sufrace, выпустив сразу несколько моделей – как портативных, так и настенных. К последним относится гигантских размеров компьютер Hub третьего поколения в двух размерах, предназначенный именно для размещения на стене или, как альтернатива, на подставке, напоминающей мольберт. Другие производители подобные устройства не предлагают.

Ни одна из новинок Microsoft не попадет на российский рынок по «белым» схемам – компания пыталась продавать свои гаджеты в России в начале прошлого десятилетия, но столкнулась с полным отсутствием интереса к ним у россиян. А в марте 2022 г. она и вовсе ушла из России, и теперь единственный способ купить Surface, не выезжая из страны – это параллельный, в крайнем случае «серый» импорт.

Фото: Microsoft Новинки Microsoft не уступают конкурирующим продуктам, а Hub это и вовсе уникальное решение

В общей сложности Microsoft представила четыре ПК – настенник Hub 3, планшет Go 4 и два ноутбука, Laptop Go 3 и Laptop Studio 2. Особого внимания заслуживают именно Laptop Studio 2 и Hub 3.

Вместо MacBook Pro и iPad Pro

Surface Laptop Studio 2 Microsoft позиционирует как самый мощный ноутбук за всю свою историю. Это флагманское решение на на процессорах Intel Core 13 поколения (Core i7-13700H или Core i7-13800H), дополненное дискретной графикой Nvidia GeForce RTX 4050 или GeForce RTX 4060. Ноутбук вдвое мощнее оригинального Laptop Studio, который Microsoft выпустила 5 октября 2021 г., в день релиза Windows 11.

Фото: Microsoft Издалека Laptop Studio 2 от MacBook Pro не отличить

Это по-прежнему компактный мобильный ПК с поворотным экраном на 14,4 дюйма, по дизайну напоминающий Apple MacBook Pro последних ревизий. Но у MacBook нет сенсорного экрана а у Laptop Studio 2 есть, и за счет этого ноутбук можно использовать как планшет, то есть как замену планшета iPad Pro – поддержка стилуса здесь в наличии.

Экран поддерживает разрешение 2400х1600 точек, имеет частоту обновления 120 Гц, соотношение сторон 3:2 и яркость 650 нит. В ноутбуке умещается до 64 ГБ оперативной памяти и полноценный SSD до 2 ТБ. В список характеристик входят батарея на 18 часов работы, два порта USB-C (оба с поддержкой Intel Thunderbolt 4), один полноразмерный порт USB-A, а также слот под карты microSD и вход под проводную гарнитуру.

Был ноутбук, а стал планшет

В США продажи Surface Laptop Studio 2 начнутся 3 октября 2023 г. по цене от $1999 (192,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 сентября 2023 г.) за версию без дискретной графики. Топовая версия с картой 4060, 64 ГБ RAM и 2 ТБ ROM стоит $3699 (335,4 тыс. руб.). Базовый MacBook Pro на 14 дюймов стоит от $1999 с 16 ГБ RAM и 512 ГБ ROM, а с 64 ГБ RAM и 2 ТБ ROM Apple продает его за $4099 (393,9 тыс. руб.).

На что способен настенный ПК

Microsoft относит устройства Surface Hub к классу интерактивных дисплеев, но с технической точки зрения это полноценный компьютер. Аппаратные спецификации Hub 3, как и его цену, корпорация не раскрывает, но уточняет, что выпускаться он будет в версиях на 50 и 85 дюймов, в обоих случаях с поддержкой 4К-разрешения и антибликовым покрытием.

Фото: Microsoft Экран Hub 3 впервые в истории серии можно повернуть вертикально

Главное отличие Hub 3 от обоих предшественников – это возможность использования в портретном (вертикальном) режиме, которой предыдущие два поколения ПК не располагали. Экран Hub 3 поддерживает 20 одновременных касаний, то есть им одновременно могут управлять сразу несколько человек, а также одновременную работу с двумя сенсорами Surface Hub Pens или Surface Slim Pens.

Microsoft утверждает, что Hub 3 стал на 60% и 160% мощнее предшественника в плане процессора и графики. Сравнение идет с Hub 2S, который вышел в апреле 2019 г. и собирался на Intel Core i5 восьмого поколения и имел в своем распоряжении 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Первое поколение Hub увидело свет в июле 2015 г., почти одновременно с Windows 10.

Что еще показала Microsoft

Наряду с премьерой Hub 3 и Laptop Studio 2 состоялся дебют планшета Surface Go 4 по цене от $579 (55,6 тыс. руб.), который нельзя будет купить в рознице. Это замена модели Go 3 двухлетней давности, и предназначена она только для корпоративных клиентов Microsoft.

Фото: Microsoft Surface Go 4

Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт» поддержка ит-отрасли

В стоимость Surface Go 4 входят процессор Intel N200 с частотой до 3,7 ГГц на четырех ядрах, 8 ГБ ОЗУ и ROM на 64, 128 или 256 ГБ на выбор. По дизайну Go 4 от Go 3 почти не отличается, к тому же у него стоит прежний экран на 10,5 дюйма с разрешением 1920х1280 точек. Microsoft утверждает, что новый Go 4 быстрее предшественника на 80%. Релиз планшета намечен на 3 октября 2023 г.

Фото: Microsoft Laptop Go 3

Последнее новшество Microsoft – это компактный ноутбук Laptop Go 3 за $799 (76,8 тыс. руб.) в базовой комплектации. Ноутбук выйдет 3 октября 2023 г. и предложит батарею на 15 часов без подзарядки, процессор Intel Core i5-1235U (10 ядер с частотой до 4,4 ГГц и встроенной графикой Iris Xe), 12,4-дюймовый экран PixelSense с отношением сторон 3:2 и разрешением 1536х1024 точек (сенсорный), а также 8 или 16 ГБ RAM, съемный SSD на 256 ГБ, HD-камеру над экраном и по одному порту USB-С 3.2 и USB-А 3.1. Microsoft заявила, что второе поколение ноутбука на 88% быстрее первого.