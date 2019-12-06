Главное достоинство «лучшего в мире макбука» обернулось оглушительным провалом. Видео

2610

Владельцы MacBook Pro 16 обнаружили в ноутбуке проблемы с акустической системой – при воспроизведении видео или музыки звук искажается, и появляются посторонние шумы. Ряд пользователей также столкнулись с некачественной работой дисплея. Apple не спешит решать эти проблемы.



«Лучший в мире» ноутбук не без недостатков

В ноутбуке MacBook Pro 16, который Apple назвала «лучшим в мире профессиональным лэптопом», обнаружилась проблема со звуковой составляющей. Многочисленные владельцы этих лэптопов стали жаловаться на странные «хлопки» и «щелчки» при прослушивании музыки или просмотре фильмов и видеороликов.

У ряда пользователей также возникли проблемы с дисплеем – они отметили низкий отклик матрицы, в результате чего при прокрутке текста у них возникает «эффект призрака». Другими словами, дисплей попросту не успевает обновить изображение.

Следует отметить, что во время презентации MacBook Pro 16, прошедшей в режиме онлайн в середине ноября 2019 г. Apple уделила звуку ноутбука особое внимание, сделав акцент на том, что полностью переработала акустическую систему для достижения максимально чистого звучания. Другими словами, на презентации она преподнесла акустическую систему как одно из достоинств нового MacBook Pro 16. Напомним, что внутри ноутбука находятся шесть динамиков для объемного звучания, среди которых есть два низкочастотных динамика с подавлением резонанса, плюс имеется массив из трех микрофонов студийного качества.

Слушать музыку на MacBook Pro 16 лучше в наушниках

Дисплей – это тоже новшество, поскольку Apple впервые выпустила именно 16-дюймовый ноутбук.

В то же время новая ножничная клавиатура, которую Apple становила вместо провальной «бабочки», нареканий пока не вызывает. На момент публикации материала в Сети не было упоминаний о массовых сбоях в ее работе.

Проблема неединичного характера

С посторонними звуками столкнулись сотни и, быть может, даже тысячи владельцев нового MacBook Pro 16. К примеру, на форуме техподдержки Apple (support.apple.com) в теме, где рассматривается данная ситуация, отметились более 200 человек, Аналогичные треды возникли на Reddit и на форуме крупного профильного ресурса MacRumors, посвященного технике Apple,. Один из пользователей с никнеймом gymnast79 даже записал видео в качестве демонстрации возникшей проблемы со звуком.

Демонстрация работы акустики в MacBook Pro 16

По словам пользователей MacBook Pro 16 работают некорректно не только непосредственно при воспроизведении звука. Они также издают совершенно посторонний звук при запуске или остановке музыки или видео.

Решения пока нет

Информация об «особенностях» новейшего MacBook Pro 16 дошла до самой Apple, и та отреагировала на нее, сообщив, что уже работает над решением проблемы. Тем не менее, на момент публикации материала она не могла ничего предложить пользователям.

В итоге истинные причины неправильной работы акустической системы на 6 декабря 2019 г. оставались загадкой. Они могут нести как программный характер, когда загвоздка заключается в некачественных драйверах, так и аппаратный. К примеру, может быть допущен конструктивный просчет.

Падение качества Apple

В последние годы Apple нередко выпускает новые устройства с каким-либо браком, и даже не самые дешевые ноутбуки MacBook Pro – не исключение. Более того, в ноябре 2016 г. наблюдалась практически идентичная ситуация – как сообщал CNews, владельцы только что вышедших на тот момент модификаций MacBook Pro стали массово жаловаться на проблемы со звуком во время работы, вплоть до выхода из строя динамиков устройства. Они тоже слышали громкие хлопки и искажение звука в динамиках после определенного промежутка работы, причем все это наблюдалось не только в macOS, но и в Windows 10. Перезагрузка, способная вылечить практически любой недуг ОС Microsoft, в данном случае не помогала. Проблема позже была устранена путем выпуска исправленных драйверов звуковой системы.

Проблемы с графикой для владельцев ноутбуков Apple тоже не новость, хотя на этот раз возникающий «эффект призрака» пока не носит массовый характер и не приводит к серьезным последствиям. Обладателям MacBook Pro 2011 повезло гораздо меньше – в январе 2014 г. резко возросло число жалоб на работу графической подсистемы в ноутбуках MacBook Pro, выпущенных в начале и конце 2011 г. (с экранами 15 и 17 дюймов). Большинство пользователей говорили, что проблемы с отображением картинки (появление артефактов) у них появились после запуска просмотра фильма в HD-разрешении или запуска приложений, интенсивно использующих видеоадаптер. У ряда пользователей изображение пропало окончательно – при запуске ноутбука отображается синий или серый экран. Некоторые и вовсе столкнулись с полным выгоранием видеочипа.

С подобным сталкивались многие владельцы ноутбуков MacBook Pro 2011 и 2016

В ноябре 2016 г. история повторилась, на этот раз с MacBook Pro 2016. Apple буквально завалили сообщениями о проблемах с графической подсистемой, в результате которых изображение мерцало, краснело, зеленело или причудливо изгибалось. Проблема имела отношение ко всей линейке, включая флагманские модели на AMD Radeon Pro 460.