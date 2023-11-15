Экраны MacBook Pro массово выходят из строя. Эту проблему нельзя решить программно

Сервисные центры столкнулись с ростом обращений владельцев MacBook Pro, экраны которых начали ломаться из-за пыли и мелкого мусора. Проблема аппаратная и может оказаться следствием просчета инженеров и дизайнеров Apple. Ей уже дали характерное название – Dustgate, по аналогии с массой других «гейт-проблем» устройств Apple.

Еще один «-гейт»

Ноутбуки MacBook Pro компании Apple оказались подвержены проблеме, получившей название Dustgate (dust – пыль, англ.). Как пишет Forbes, их выводят из строя частички пыли и мелкого мусора, оказывающиеся внутри корпуса из-за его несовершенной конструкции.

Проблема, судя по всему, затрагивает пока именно MacBook Pro, но не обычные MacBook и не облегченные MacBook Air. Пыль и мусор попадают в зазор, который появляется на корпусе в месте шарнира при открытии экрана под определенным углом и начинает воздействовать на шлейф матрицы как абразив, постепенно перетирая его при каждом открытии и закрытии ноутбука. Результат – со временем изображение на дисплее получает «артефакты», в частности, фиолетовые полосы.

Характер проблемы Dustgate указывает на то, что потребуется некоторое время, чтобы пыль и мелкий мусор уничтожили тонкий шлейф. По этой причине столкнулись с Dustgate пока лишь владельцы старых по нынешним меркам MacBook Pro, вышедших в период с 2018 по 2020 гг.

Фото: Forbes Dustgate выглядит так

Как отмечают работники сервисных центров, чаще всего к ним с Dustgate обращаются пользователи MacBook Pro с модельными номерами A1989, A2251, A2289, A2338 и A2141. Впрочем, как пишет Forbes, список может быть далеко не полным, поскольку зазор в корпусе, в который легко проникают всякие мелкие инородные частицы, есть едва ли не во всех MacBook Pro, выпущенных с 2016 г.

Дорогой и сложный ремонт

Со слов специалистов по ремонту, ноутбуки с Dustgate – явление весьма и весьма распространенное. «Это обычная проблема, мы получаем несколько таких устройств в неделю», – сказал изданию Стефан Штейнс (Stephan Steins), сотрудник ремонтной мастерской NotebookNerds. В другом сервис-центре сообщили Forbes, что получают по четыре MacBook с поврежденным пылью шлейфом экрана в неделю.

Клиенты, вероятно, надеются на недорогой, быстрый и несложный ремонт, но специалисты утверждают, что процесс восстановления в данном случае прямо противоположный. Даже извлечение уже вышедшего из строя кабеля – задача очень сложная, поскольку он расположен на задней части матрицы.

Фото: Forbes Причина (справа) и следствие (слева)

Это означает, что матрицу придется извлечь из корпуса ноутбука, не повредив при этом ни ее, ни сам корпус. Затем потребуется отпаять старый шлейф, установить на его место новый и провести сборку. Опрошенные Forbes эксперты утверждают, что проще и быстрее заменить весь экран целиком. В авторизованных сервисных центрах Apple такая услуга, при отсутствии расширенной техподдержки Apple Care, стоит в пределах $625 (около 56 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 ноября 2023 г.).

Apple отмалчивается

На момент выхода материала Apple не давала официальных комментариев по поводу Dustgate. Пока неизвестно, собирается ли она компенсировать потребителям ремонт экрана, и признает ли она свой просчет, но подобное может грозить ей горой судебных исков.

Компания неоднократно проходила через подобное, в том числе и со старыми MacBook Pro – в апреле 2021 г. CNews писал, что Apple годами сознательно продавала свои топовые ноутбуки со слишком коротким шлейфом матрицы, который очень быстро изнашивался, что приводило к дорогостоящему ремонту. Против компании был подан иск, и расследование показала, что Apple знала о проблеме еще на этапе разработки, но не устранила ее. Но даже после суда она продолжила отказывать клиентам в бесплатном ремонте ноутбуков с такой проблемой, получившей название Flexgate.

«Гейт-проблем» становится чересчур много

За последние 13 лет владельцы техники Apple столкнулись с целым рядом проблем, имевшим в своем названии приставку «-гейт». Первая случилась в 2010 г. во времена iPhone 4 и получила название Antennagate. Этот смартфон терял сигнал с сотовой сетью, стоило неправильно взять его в руку. При этом неправильный вариант хвата был одновременно и самым удобным, что и сделало проблему массовой, но основатель Apple Steve Jobs (Steve Jobs), выйдя на сцену, показал всем, как на самом деле нужно держать его новый смартфон. Также он предложил всем, кто остался недоволен проблемой, бесплатные чехлы с защитой от Antennagate. С выходом iPhone 4S в 2011 г. проблема себя исчерпала.

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Новый «-гейт» ждал Apple-сообщество в 2014 г. Тогда вышел iPhone 6, который, как оказалось, был сделан из очень хлипкого алюминиевого сплава, из-за чего погнуть смартфон не представляло труда. Apple, разумеется, активно это отрицала, но с выходом iPhone 6S начала использовать новый, более прочный сплав.

Но наиболее серьезный урон репутации Apple нанес скандал Batterygate. Выяснилось, что Apple умышленно встроила в iPhone алгоритм снижения производительности по мере деградации аккумулятора – чем выше износ батареи, тем сильнее тормозит iPhone. Пользователи и многочисленные суды увидели в этом принуждение к покупке новых устройств взамен старым и медленным. Это ударило не только по репутации Apple, но и по ее финансам – в 2020 г. ей пришлось выплатить $500 млн владельцам iPhone серий 6 и 7 в США в рамках компенсаций по иску о замедлении работы смартфонов