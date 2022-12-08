Аналитика МТС: Apple остается лидером продаж среди смартфонов в России

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала рынок гаджетов. По итогам 11 месяцев 2022 г. компания Apple сохраняет лидерство по продажам смартфонов в России в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главным трендом 2022 г. стало переключение спроса россиян с премиальных смартфонов на модели среднего ценового сегмента. В январе-ноябре 2022 г. наибольшую динамику показывали ценовые сегменты 20 тыс. руб. – 30 тыс. руб. и 30 тыс. руб. – 40 тыс. руб. — продажи таких гаджетов выросли на 6% и 30% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Спрос на премиальные устройства, который увеличивался на протяжении всего 2021 г., снизился — за 11 месяцев 2022 г. продажи девайсов дороже 50 тыс. руб. упали на 57%. Одновременно снижается интерес россиян к бюджетным гаджетам — модели стоимостью до 15 тыс. руб. стали покупать реже на 35%.

По оценке аналитиков МТС, в январе-ноябре 2022 г. первое место российского рынка в денежном выражении заняла Apple с долей 34%, Samsung с 31% и Xiaomi — 24%, за ними следуют Realme — 8% и Tecno с 3%.

Первое место российского рынка по количеству проданных гаджетов за 11 месяцев 2022 г. заняли смартфоны Xiaomi с суббрендом Poco — их доля составила 33%. На втором месте Samsung — 19%. На третьем — Realme с долей 14%. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Apple — 10% и Tecno — 7%.

За 11 месяцев 2022 г. было продано около 21 млн смартфонов на сумму 477 млрд руб. Средняя цена купленного смартфона составила 22,7 тыс. руб., что на 3% ниже результатов 2021 г. Продажи смартфонов в России в январе-ноябре 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. снизились на 19% в количественном выражении и на 22% в денежном.

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Топ-10 продаваемых смартфонов в натуральном выражении в России за 11 месяцев 2022 г: Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ, Xiaomi Redmi Note 10S 128 ГБ, Apple iPhone 11 128 ГБ, Xiaomi Redmi 9C 128 ГБ, Samsung Galaxy A03 Core 32 ГБ, Tecno Spark 8C 64 ГБ, Xiaomi Redmi 10C 128 ГБ, Apple iPhone 13 128 ГБ, Apple iPhone 12 128 ГБ, Xiaomi Redmi 9C 64 ГБ.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.