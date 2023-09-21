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Аналитика Yota: Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика

Интернет-трафик топ-20 популярных мобильных игр среди россиян вырос за год на на 63%. Самыми популярными игровыми приложениями стали Roblox, PUBG: Battlegrounds и Mobile Legends. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками Yota на основе игрового трафика за первые полугодия 2022 и 2023 гг.

В топе предпочтений у россиян — онлайн-платформа для создания игр Roblox, на нее приходится больше всего потребляемого трафика и за год этот показатель вырос на 68%. Второе место занимает шутер PUBG: Battlegrounds, в 2023 г. абоненты играли в него в 2,6 раза активнее, чем годом ранее. На третьей строчке в рейтинге игр с наибольшим расходом трафика — многопользовательская игра Mobile Legends: Bang Bang (рост на 72%). В топ-5 также вошли War Thunder и World of Tanks. Об этом CNews сообщили представители Yota.

В то же время зумеры (16-25 лет) отдают предпочтение игре PUBG: Battlegrounds. Кроме того, у них в первую пятерку вместо War Thunder входит шутер Call of Duty. Наибольший рост популярности в этой возрастной категории демонстрирует платформа для игр Garena+. За минувший год потребляемый трафик в приложении вырос почти в 10 раз у зумеров и в семь раз у россиян в целом. Трафик в League of Legends, наоборот, упал — игра опустилась в рейтинге на две позиции.

Среди зумеров, играющих в мобильные игры, юношей в 2,5 раза больше, чем девушек. У пользователей возраста 25+ разница значительно меньше: мужская игровая аудитория здесь всего на 11% больше женской. В топ-20 популярных игр мужчин-пользователей также больше, однако в некоторых лидируют женщины — это Roblox, Minecraft, Genshin Impact, игра жанра «три в ряд» Gardenscapes и шутер WarFriends.

Самым популярным смартфоном для мобильных игр оказался Apple iPhone 11. При этом в первую пятерку входят модели от других производителей: Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C, Samsung Galaxy A12 и Xiaomi POCO X3 Pro. Некоторые россияне предпочитают играть в мобильные игры с планшетов. Среди наиболее популярных моделей для этих целей: Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab A7, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab A 8.0 и Huawei Mediapad T3 10.

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