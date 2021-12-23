Аналитика розничной сети МТС. Больше памяти, веса и автономности: предварительные итоги 2021 г. на рынке смартфонов

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала рынок смартфонов в 2021 г. Россияне стали отдавать предпочтение моделям с увеличенным размером памяти. Большая часть купленных гаджетов имела объем внутреннего хранилища 128 и более гигабайт. Доля таких устройств выросла в полтора раза по сравнению с 2020 г. и составила 36%. Спрос на девайсы с небольшим накопителем сокращается — девайсы с 8 ГБ и 16 ГБ стали покупать реже на 65%, а с 32 ГБ — на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

•Отчетливым трендом уходящего 2021 г. стал переход на более крупные и тяжелые девайсы. Средний вес гаджетов составил 190 граммов — на 8,4% больше показателя 2020 г. Толщина увеличилась на 2,4% до 8,7 мм, а средняя диагональ дисплеев выросла на 2,5% до 6,37 дюймов.

•Аккумуляторы смартфонов становятся больше. Средняя емкость батарей гаджетов в 2021 г. выросла на 12% до 4430 мАч по сравнению с 2020 г. Тренд поддержала Apple — например, в iPhone 13 и 13 Pro Max размер батареи увеличился на 16 и 18,5% соответственно по сравнению с моделями 2020 г.

•В 2021 г. стало вдвое больше смартфонов без входа для наушников — почти 19% против 10% в 2020 г. 67% девайсов оборудованы тремя или более объективами, а каждая вторая модель получила камеры с матрицей от 48 Мп. Примерно 13% устройств имеют защиты от воды, 26% гаджетов оснащены OLED-дисплеями.

По предварительной оценке аналитиков МТС, в 2021 г. в России было продано 30 млн смартфонов на сумму 728 млрд руб. В денежном выражении рынок увеличился на 28%, в натуральном — сократился примерно на 2%. Количество купленных устройств снизилось из-за стремления россиян приобретать девайсы с прицелом на более продолжительное использование. В 2021 г. средний срок владения мобильными аппаратами превысил 40 месяцев. Средняя стоимость купленных гаджетов выросла на 31% до 24,2 тыс. руб. Средняя стоимость выросла в связи с тем, что в 2021 г. большее число россиян отдавали предпочтение более дорогим моделям смартфонов.

Первое место российского рынка по количеству проданных гаджетов в 2021 г. занимает Samsung с долей 32,1%. На втором месте Xiaomi и Poco с 29,1%, на третьем — Apple с 15,2%. За ними следуют Realme — 5% и Honor — 3,8%. В денежном выражении лидируют смартфоны Apple — 43,2%, Samsung — 26,7%, Xiaomi и Poco — 18,4%, Realme — 3,3% и Honor — 3,1%.

Топ-10 самых продаваемых смартфонов в натуральном выражении в России в 2021 г: Xiaomi Redmi 9A, Apple iPhone 11 128 ГБ, Samsung Galaxy A12 32 ГБ, Samsung Galaxy A12 64 ГБ, Xiaomi Redmi 9, Samsung Galaxy A02, Xiaomi Redmi 9C, Apple iPhone 11 64 ГБ, Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi 9T.