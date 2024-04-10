Сменился лидер на бурном рынке восстановленных смартфонов. За новые мобильники россияне больше платить не хотят

В России наметился быстрый рост спроса на так называемые «восстановленные» смартфоны. Это подержанные устройства имеющие состояние новых, но при этом продающиеся по существенно более низкой цене. Чаще всего россияне покупают восстановленные iPhone, хотя раньше они предпочитали Samsung. Все больше людей отдают предпочтение продукции китайских производителей.

Как новый, но подержанный

Россияне начали очень активно покупать восстановленные смартфоны, сообщили CNews в «Мегафоне». Всего за год их продажи подскочили втрое, если рассматривать количество проданных экземпляров, а денег на них россияне потратили в четыре раза больше.

На это указывает статистика объединенной розницы Yota и «Мегафона» за I квартал 2024 г. К тому же жители России готовы отдавать за восстановленные устройства довольно большие деньги, с учетом реальных размеров зарплат в регионах. Согласно статистике Мегафона», средняя цена подержанного устройства, вне зависимости от бренда, по итогам первой четверти 2024 г. превысила 22,6 тыс. руб. – за эти деньги запросто можно купить абсолютно новый смартфон популярного производителя, притом далеко не самый базовый. Для примера, новейший Xiaomi Redmi Note 13 в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти на момент выхода материала оценивался в 22 тыс. руб.

Особенности восстановленных смартфонов

К категории восстановленных смартфонов относят мобильники со вторичного рынка, которые были восстановлены до состояния нового. В зависимости от ритейлера это может быть просто замена корпуса других внешних элементов, пострадавших от неаккуратного обращения предыдущего владельца.

«Восстановленный смартфон – это подержанное устройство, которое мы выкупили у клиента по программе trade-in и восстановили его до состояния максимально приближенного к новому. Перед тем, как попасть на прилавок, выкупленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис – диагностику и тестирование по 55 уникальным параметрам. При необходимости проводится замена компонентов. На все устройства дается гарантия» – сказали CNews в «Мегафоне».



Daniel Romero / Unsplash Восстановленные смартфоны, при условии качественного восстановления, внешне неотличимы от новых

Культуру восстановленных устройств прививает миру в первую очередь компания Apple. Она официально продает подержанные iPhone, iMac, MacBook и пр. которые предварительно восстанавливает до идеального внешнего и внутреннего состояния, а также обновляет программное обеспечение и удаляет информацию, оставшуюся от предыдущего владельца.

Восстановленные устройства всегда стоят дешевле новых, что делает их приобретение выгодным для большого числа потребителей.

Восстановленная техника Apple официально продавалась и на российском рынке – ровно до тех пор, пока компания не решила поддержать антироссийские санкции и не свернула все операции в России.

«Высокий спрос на восстановленные смартфоны во многом связан с тем, что именно на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене, – заявил CNews директор департамента по стратегии и развитию продаж «Мегафона» Давид Борзилов. – Перед тем, как попасть на витрину, все принятые по программе выкупа и трейд‑ин смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис – диагностику и тестирование».

Лидеры рынка

Российский рынок восстановленных смартфонов нельзя назвать стабильным в плане приверженности россиян какому-то одному бренду. Для примера, по итогам 2023 г. на первом месте по популярности были мобильники компании Samsung, а у нее их очень много за счет различных линеек (Galaxy А, Galaxy М, Galaxy S, Galaxy Fold).

Но даже гигантское разнообразие модельного ряда не позволило Samsung удержать первое место по итогам I квартала 2024 г. На вторую строчку корейского вендора сместила Apple, которая выпускает всего по четыре телефона раз в год.

Часто восстановленные смартфоны стоят дороже новых, но от другого бренда и с другим позиционированием на рынке

Как сообщили CNews в «Мегафоне», на Apple iPhone приходится каждая третья покупка (32,4%) от всех восстановленных гаджетов. Что примечательно, на этом рынке россияне совершенно не гонятся за самыми актуальными моделями – в топе продаж базовый iPhone 11, вышедший почти пять лет назад, да еще и в минимальных конфигурациях – на 64 и 128 ГБ. За ним следует почти четырехлетний флагманский iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ.

Samsung получил «серебро» и долю 31,1%. В начале 2024 г. чаще всего россияне покупали бюджетные и среднебюджетные восстановленные модели этого вендора – Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE.

На вопрос CNews о статистике и динамике рынка за предыдущие периоды представители «Мегафона» ответили: «В I квартале 2023 г. в объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов был Apple с долей 34,4%. На втором месте расположился южнокорейский бренд Samsung с долей 27,1%. Замыкал тройку лидеров среди подержанных девайсов – Xiaomi с долей 18%. В IV квартале 2023 г. лидером на вторичном рынке смартфонов стал уже Samsung (28,5%). Второе место занял Apple с долей 22% и на третьем месте стабильно держится китайский бренд Xiaomi (20,5%)».

Китай уже рядом

Samsung и Apple занимают в сумме 63,5% российского рынка восстановленных смартфонов, а оставшиеся 36,5% удерживают китайские производители. Замыкает тройку лидеров компания Xiaomi, которая, меж тем, довольно сильно отстает от Samsung.

На Xiaomi пришлось 15,6% всех проданных за I квартал 2024 г. восстановленных смартфонов. Здесь тоже самыми ходовыми являлись дешевые и довольно старые аппараты – четырехлетний Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и совсем базовый Redmi 9, впервые появившийся в России в июле 2020 г.

В «Мегафоне» отдельно подчеркнули, то жители России стремительно переключают свое внимание на восстановленные китайские смартфоны. Их продажи за отчетный период выросли в три раза, и лучше всех проявил себя бренд Infinix, за которым стоит в прошлом широко известный в России производитель мобильных телефонов Sagem.

В сегменте восстановленных смартфонов в России Infinix появился лишь в декабре 2023 г., а спустя три месяца его уже можно видеть в топ-4 китайских брендов. Он занял 3,3-процентную долю, пропустив вперед лишь очень крупных игроков в лице Realme и Xiaomi.

На вопрос CNews о векторе развития рынка восстановленных смартфонов в России представители «Мегафона» заявили: «Мы прогнозируем продолжение роста спроса на подержанные смартфоны. Apple останется на первом месте, потому что на этом бренде самая ощутимая экономия при покупке подержанного смартфона. Основной драйвер роста продаж восстановленных смартфонов – это возможность сэкономить. На втором месте – желание купить модель прошлого поколения, которую уже не производят».