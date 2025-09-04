Разделы

В «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи смартфона Redmi 15C

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi 15C с 6,9-дюймовым дисплеем. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Redmi 15C имеет корпус с закругленными углами и задней 3D-панелью. Смартфон доступен в четырех цветах — «Полночный черный», «Мятный зеленый», «Струящийся синий» и «Искрящийся оранжевый».

На передней панели расположен 6,9-дюймовый дисплей HD+ с частотой обновления AdaptiveSync до 120 Гц. Двойная камера с искусственным интеллектом на 50 МП позволяет делать детализированные снимки при различном освещении. Redmi 15C оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, который обеспечивает до 22 часов воспроизведения видео или 82 часов прослушивания музыки. Благодаря зарядке мощностью 33 Вт батарея заряжается до 50% за 31 минуту. Функция реверсивной зарядки позволяет подзаряжать другие устройства от Redmi 15C.

mvi1.jpg

М.Видео-Эльдорадо

Redmi 15C оснащен процессором MediaTek Helio G81-Ultra с объемом оперативной памяти до 16 ГБ, а также возможностью расширения объема памяти до 1 ТБ.

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

Пыле- и влагозащита отвечают стандарту IP64. В то же время увеличение громкости на 200% делает воспроизведение мультимедиа и оповещений громче в шумной обстановке.

Стоимость смартфона в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: 4 ГБ + 128 ГБ — 10 499 руб,, в период с 4 по 30 сентября 2025 г. действует специальная цена 9 999 руб; 4 ГБ + 256 ГБ — 11 499 руб., в период с 4 по 30 сентября 2025 г. действует специальная цена 10 999 руб; 8 ГБ + 256 ГБ — 12 999 руб., в период с 4 по 30 сентября 2025 г. действует специальная цена 12 499 руб.

