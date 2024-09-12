В «СберМобайле» определили самые популярные бренды смартфонов у детей, их родителей и старшего поколения

В «СберМобайле» выяснили, как дети и взрослые пользуются услугами связи и какие смартфоны предпочитают. Оказалось, что в топе предпочтений, независимо от возраста, находятся Xiaomi и Samsung. В тройку лидеров среди взрослых вошла продукция Apple, у детей — Tecno, а у людей старшего возраста — Huawei. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Самой востребованной моделью у взрослых стал iPhone 11. Пятерку наиболее популярных устройств составили iPhone 12, iPhone XR и две модели Redmi. Дети чаще всего получают в пользование Redmi 9A, Redmi 9C и Realme Note 50, Tecno Spark Go 2024 и Redmi 10C. Люди старше 65 лет предпочитают Redmi, Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy A12.

По данным оператора, интернет-трафик в мессенджерах и соцсетях у детей в два раза больше, чем у их родителей, и в 4,5 раза больше, чем у их бабушек и дедушек. В среднем дети отправляют менее одного SMS в месяц — на 38% меньше, чем взрослые. Дети звонят в два раза реже взрослых, предпочитая общаться в мессенджерах.

Люди старше 65 лет склонны выбирать традиционные звонки и SMS. Однако и среди них потребление цифровых сервисов растет. В этом году люди старшего возраста расходовали на 18% больше интернет-трафика, чем год назад. Каждый год число пользователей смартфонов в этом сегменте увеличивается.

Кроме того, взрослые (особенно мужчины 30–40 лет), в отличие от детей и людей старшего возраста, чаще раздают интернет-трафик. В целом гигабайтами охотнее делятся мужчины (55%), чем женщины.