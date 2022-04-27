Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене дешевых смартфонов и дорогой топовый ТВ с OLED-экраном

Xiaomi анонсировала четыре смарт-ТВ – три на базе матрицы IPS с ценами от 15 тыс. руб. и до 25 тыс. руб. и один OLED за 86 тыс. руб. Новинки выйдут в Индии, которая пока не вводила санкции против России, плюс существует вероятность их появления на российском рынке.

Телевизор по цене смартфона

Компания Xiaomi пополнила свой модельный ряд умных телевизоров четырьмя умными телевизорами. Три из них относятся к начальному по меркам 2022 г. уровню и продаются дешевле многих современных смартфонов. Четвертый, напротив, относится к флагманской серии, но и он тоже сопоставим по цене с мобильниками, хотя и премиум-класса.

Базовая серия носит название Smart TV 5A и включает модели на 32, 40 и 43 дюйма, что позволяет вместить их даже в небольшое по площади помещение. Старший смарт-ТВ носит название OLED Vision TV и требует большей свободной площади за счет 55-дюймового дисплея.

Премьера квартета новинок Xiaomi состоялась в Индии. Эта страна на конец апреля 2022 г. не вводила санкции против России, что в теории позволяет заказать любой из этих ТВ с международной доставкой. Кроме того, в России смарт-ТВ Xiaomi тоже продаются, что повышает вероятность появления данных ТВ в официальной рознице.

Серия базовых моделей смарт-ТВ для тех, кто не готов переплачивать

Младший 32-дюймовый телевизор Xiaomi стоит в Индии 15,5 тыс. рупий (14,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 апреля 2022 г.). За 40 дюймов надо заплатить 23 тыс. рупий (22 тыс. руб.), а за 43 дюйма – 26 тыс. рупий (24,8 тыс. руб.). Флагманский OLED Vision TV оценивается в 90 тыс. рупий (85,6 тыс. руб.).

Для сравнения, последняя российская цена на смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 на момент публикации материала составляла 90 тыс. руб. В марте 2022 г. Samsung заморозила поставки своих гаджетов в Россию. А недавно вышедший на российском рынке Xiaomi Redmi 10C оценивается в 15 тыс. руб.

Главное преимущество флагманского ТВ - экран на базе OLED-матрицы

Троица недорогих телевизоров поступит в продажу в Индии 30 апреля 2022 г. OLED-модель задержится до 19 мая 2022 г.

Возможности бюджетных смарт-ТВ

Все три новых телевизора Xiaomi серии Smart TV 5A базируются на матрице IPS и различаются в основном размерами. Самый доступный 32-дюймовый смарт-ТВ поддерживает разрешение 1366х768 точек (HD), а оставшиеся два рассчитаны на Full HD-контент (1920х1080 точек). Панели во всех трех ТВ имеют 178-градусные углы обзора по вертикали и горизонтали.

Широкого разнообразия функций телевизор дешевле 30 тыс. руб. предоставить не сможет

В основе своей трио новинок Xiaomi имеет неназванный четырехъядерный ARM-процессор с ядрами Cortex A55 и встроенной видеоподсистемой Mali G31-MP2 на двух ядрах. Объемы оперативной памяти отличаются – в 32-дюймовом телевизоре будет 1 ГБ, в других – 1,5 ГБ. Емкость встроенного накопителя для всех одинакова и составляет 8 ГБ.

По акустике все стандартно для телевизоров начального уровня – два динамика в сумме на 20 Вт в младшей модели и пара 12-ваттных динамиков в оставшихся двух в дополнение к технологиям улучшения звука Dolby Audio и DTS:X.

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Набор интерфейсов состоит из двух HDMI, пары портов USB 2.0, оптического выхода, разъемов AV и AUX, а также Ethernet для подключения к локальной сети. Из беспроводных модулей здесь имеются двухдиапазонный (5 и 2,4 ГГц) Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Xiaomi нередко продает телевизоры и смартфоны по одной и той же цене

По части программного обеспечения новые Xiaomi Smart TV 5A не отличаются от других смарт-ТВ этой компании. Они базируются на Android TV, в данном случае обновленной до версии 11, и комплектуются фирменным интерфейсом PatchWall с алгоритмами искусственного интеллекта для рекомендации контента и встроенным детским режимом. В наличии голосовой помощник Google Assistant, с 2018 г. способный воспринимать команды на русском языке.

Телевизор лучше и сильно дороже

Смарт-ТВ Xiaomi OLED Vision TV разительно выделяется на фоне других новинок не только гораздо более высокой ценой, но и значительно более актуальными спецификациями. К примеру, в нем по умолчанию реализована поддержка 4К-разрешения (3840х2160 точек), а сам экран основан на органических светодиодах (OLED), за счет чего достигается передача более глубоких цветовых оттенков.

Как и всегда, телевизоры Xiaomi допускают настенный монтаж

Экран в данной модели имеет те же углы обзора 178 градусов, но также может похвастаться 10-битным представлением цвета, 98,5-процентным охвата цветового пространства DCI-P3 и многочисленными технологиями улучшения изображения. Среди них: MEMC, Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced.

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«Железная» составляющая телевизора – это в первую очередь сразу 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Процессор в OLED Vision TV получил четыре высокопроизводительных ядра Cortex A73 и видеокарту Mali-G52 MC1, а выпустила его тайваньская компания MediaTek.

Основные возможности Xiaomi OLED Vision TV

Телевизор укомплектован тремя HDMI 2.1, двумя USB, AUX, Ethernet, оптическим выходом, а также Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) и Bluetooth 5.0. За вывод звука отвечают восемь динамиков – четыре пассивных и столько пассивных. Их суммарная мощность составляет 30 Вт.

Работу всего этого «железа» контролирует ОС Android TV 11 с прошивкой PatchWall.