Аналитика «VK мессенджера»: 40% пользователей записывают аудиосообщения, а самые активные отправляют больше ста голосовых в неделю

«VK мессенджер» изучил портрет аудитории аудиосообщений. С начала 2023 г. 39 млн человек воспользовались этой функцией, отправив 13,2 млрд голосовых сообщений. Об этом CNews сообщили представители «VK».

40% пользователей «VK мессенджера» отправляли голосовые сообщения в 2023 г. Самые активные пользователи этой функции в среднем записывают 107 таких сообщений в неделю. Женщины используют голосовые чаще, чем мужчины, — они отправляют 60% таких сообщений. Самое длинное аудиосообщение записал мужчина — на 356 минут, от женщины самое длинное составило 300 минут.

Половина получателей аудиосообщений пользуются функцией их расшифровки в текст. Пользователи расшифровывают треть полученных голосовых сообщений. Мужчины и женщины используют функцию расшифровки в равной степени — 49% и 51% соответственно.

Половину аудиосообщений (55%) отправляют молодые люди 18–24 лет, и среди них наиболее популярна расшифровка полученных. 20% отправленных голосовых — от подростков 14–17 лет, 18% — от людей 25–34 лет.

Аналитика «VK мессенджера»

Голосовые сообщения чаще отправляют со смартфонов с операционной системой Android — 56%, на модели с iOS приходится 44% отправленных. Больше всего аудиосообщений отправляют владельцы Xiaomi Redmi 9C, второе и третье места занимают Samsung Galaxy A32 и Samsung Galaxy A51.

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Расшифровывают в текст больше сообщений с iOS — 54% против 46% на Android. Самые популярные модели, с которых пользуются функцией расшифровки, — iPhone 11, iPhone XR и iPhone 13.

Аналитика «VK мессенджера»

В топ регионов по количеству отправленных аудиосообщений вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская область и Челябинская область.

Аналитика «VK мессенджера»

Ранее VK Мессенджер представил портрет пользователя видеосообщений. По данным сервиса, со смартфонов с операционной системой iOS отправляют вдвое больше видеосообщений, чем с Android. Формат популярнее среди женщин: они отправляют в два раза больше видеосообщений, чем мужчины.