Россияне предпочли восстановленные iPhone другим брендам

С января по март 2024 г. спрос на восстановленные смартфоны вырос втрое в штуках и более чем в четыре раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя цена такого аппарата составила 22 625 руб. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рейтинг предпочтений россиян возглавили модели iPhone, несмотря на появление новых бюджетных смартфонов других брендов, свидетельствуют данные объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

Если по итогам 2023 г. лидером на вторичном рынке смартфонов был Samsung, то в I квартале 2024 г. самым популярным брендом стал Apple. На него приходится каждая третья покупка (32,4%) от всех восстановленных гаджетов. Чаще всего россияне покупают iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ.

Samsung занял второе место по итогам квартала с долей 31,1%, здесь наиболее популярными моделями стали Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с долей в 15,6%. В списке лидеров продаж этого бренда Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и более бюджетный Redmi 9.

В целом продажи китайских смартфонов выросли в три раза. Динамичный рост, в частности, показал Infinix, появившийся в сегменте восстановленных смартфонов лишь в декабре 2023 г. По итогам первого квартала уже вошел в топ-4 китайских бренда с долей 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme.

«Высокий спрос на восстановленные смартфоны во многом связан с тем, что именно на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Отмечу, что перед тем, как попасть на витрину, все принятые по программе выкупа и трейд‑ин смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.