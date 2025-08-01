Xiaomi убивает свои последние дешевые смартфоны. Вышел Redmi 15 по неадекватно высокой цене

Xiaomi выпустила новый смартфон Redmi 15 5G приблизительно за $240, что на уровне более продвинутых моделей серии Redmi Note. Базовые смартфоны Redmi годами были самыми доступными в линейке Xiaomi. В России поддержки 5G-сетей нет, так что одна из главных особенностей этого смартфона, 5G-модем, россиянам не пригодится.

Redmi за много денег

Компания Xiaomi разработала смартфон 15 5G, который стал новым представителем базовой линейки Redmi. Вот только его цена больше не такая базовая, как было в случае с предыдущими моделями серии. Новинка пришла на смену смартфону Redmi 13 5G, поскольку модели Redmi 14 5G не существует, и стоит она в Европе в пределах $240 или 19,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 августа 2025 г., пишет профильный портал Xiaomitime. По его данным, в смартфоне лишь 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, хотя это может быть и ошибкой. На официальном сайте Xiaomi спецификации пока не опубликованы. Старт продаж намечен на 19 августа 2025 г.

В России этот телефон, вероятно, не появится. В стране все еще нет общедоступных сотовых сетей пятого поколения.

Для сравнения, по-настоящему бюджетный Redmi 14C в российской рознице на момент выхода материала стоил в пределах 11 тыс. руб., а восстановленную версию из Китая можно было заказать на крупнейших маркетплейсах приблизительно за 7 тыс. руб. с ожиданием в районе двух-трех недель. Мобильник вышел в России в начале ноября 2024 г. по цене 13 тыс. руб., на два месяца позже премьеры в КНР, и за это время успел подорожать примерно на 10%.

Xiaomi Redmi 15 5G

К слову, смартфон Redmi 14C стал самым популярным в России по итогам первой половины 2025 г. согласно статистике МТС.

Что входит в стоимость

Сравнительно высокая цена Redmi 15 5G фактически оправдана тем, что смартфон больше не является полностью бюджетным в плане используемого в нем «железа». К особенностям этой модели относятся аккумулятор повышенной до 7000 мАч емкости, экран с частотой обновления 144 Гц и процессор Snapdragon 6s Gen 3.

Однако к этим компонентам, с учетом цены, есть ряд вопросов. Например, батарея хоть и поддерживает быструю зарядку, но при этом всего лишь 33-ваттную, а экран при внушительной диагонали 6,9 дюйма выдает изображение в разрешении Full HD+ и выше.

В России можно купить восстановленные китайские смартфоны бюджетного сегмента

Процессор Snapdragon 6s Gen 3 тоже не очень новый – он вышел в июне 2024 г., более года назад, и выпускается не по самому передовому техпроцессу – 6 нм. В его распоряжении графика Adreno 619, два ядра Cortex-A78 на 2,3 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на 2 ГГц.

Камер в смартфоне четыре, но известны пока спецификации лишь двух из них. Основной сенсор снимает в разрешении 50 МП, а фронтальный модуль – в 8 МП.

Корпус Redmi 15 5G имеет три расцветки – черную, фиолетовую и белую. Материал исполнения – пластик.

Что есть подешевле

Согласно сайту Xiaomitime, ценителям недорогих смартфонов Xiaomi тоже кое-что приготовила – модель Redmi 15. Она уже имеет больше шансов на появление в России, так как не располагает поддержкой 5G-сетей, а стоит в Европе около $170 (13,7 тыс. руб.) за базовую комплектацию, в которую входят 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM. Цена версии на 8/256 ГБ неизвестна, как неизвестно и то, как сильно Redmi 15 подорожает в официальной российской рознице.

Этот смартфон почти во всем копирует Redmi 15 5G – у него такие габариты, экран и аккумулятор, а также параметры фотокамер. Но процессор здесь – это более чем двухлетний Snapdragon 685.

Чип вышел в марте 2023 г., производится по топологии 6 нм и выдает 389 тыс. баллов в AnTuTu против 454 тыс. у Snapdragon 6s Gen 3 из старшей модели. Графика – Adreno 610, пиковая частота – 2,8 ГГц на четырех ядрах A73. Квартет ядер А53 выдает частоту 1,9 ГГц.

Xiaomi Внешне Redmi 15 от 15 5G не отличается

Доступные цвета корпуса – черный, фиолетовый и титановый.

Отдельно Xiaomitime упоминает модель Redmi 15C, информации о которой на сайте Xiaomi нет. Согласно этим сведениям, Redmi 15C будет, по большей части, перелицованной версией прошлогоднего Redmi 14C с таким же процессором MediaTek Helio G81-Ultra, аналогичным экраном HD+ на 6,9 дюйма и тем же объемом памяти – 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной.

Обещано увеличение емкости аккумулятора с 5160 до 6000 мАч. Заднюю камеру оставят 50-мегапиксельной, фронтальную поменяют с 13- на 8-мегапиксельную. Стоить такой смартфон будет, по информации Xiaomitime, в пределах $130 или 10,5 тыс. руб., но Xiaomi его существование пока не подтверждает.