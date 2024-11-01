«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi 14C

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи смартфона Redmi 14C. Устройство доступно в двух конфигурациях — с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоимостью 12 999 руб. или в конфигурации с 8 ГБ оперативной или 256 ГБ встроенной за 15 999 руб.

Корпус характеризуется толщиной 8,22 мм, плоской рамкой и круглой камерой. Смартфон доступен в классическом варианте со стеклянной задней панелью в черном и фиолетовом цветах. Кроме того, модель представлена в зеленом цвете с матовой текстурой, а также в синем цвете с узором падающих звезд.

Redmi 14C оснащен 6,88-дюймовым дисплеем — самым большим в номерной серии Redmi. Дисплей сертифицирован TÜV Rheinland Low Blue Light (программное решение) и TÜV Rheinland Flicker Free, а также имеет технологию DC-Dimming. В смартфоне предусмотрены режим чтения и темная тема, позволяющие адаптировать экран к различным условиям освещения.

Смартфон оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81-Ultra и аккумулятором емкостью 5160 мАч. Смартфон также предлагает до 16 ГБ оперативной памяти, включая 8 ГБ расширенной.

Аккумулятор обеспечивает до 22 часов непрерывного воспроизведения видео. Быстрая зарядка мощностью 18 Вт позволяет быстро восстановить заряд аккумулятора. В распоряжении Redmi 14C 50 МП основная камера и 13-МП фронтальная камера. Боковой датчик отпечатков пальцев позволяет быстро и безопасно разблокировать устройство. Также 3,5-мм разъем для наушников совместим с множеством аудиоустройств, а громкость увеличена на 150% по сравнению с предыдущим поколением.