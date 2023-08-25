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Аналитика Yota: Xiaomi вытеснил Samsung из топа популярных смартфонов среди зумеров

В июле 2023 г. в топ-5 самых популярных смартфонов у зумеров вошел Xiaomi Redmi 9A, которому удалось обогнать Samsung Galaxy A51, входивший в этот рейтинг по итогам июля 2022 г. При этом на первом месте у абонентов 16-25 лет, как и год назад, располагается iPhone 11. А в лидеры среди самых популярных у молодежи планшетов вырвался iPad Air, выяснили эксперты Yota на основе анализа big data. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Как и летом 2022 г., сегодня верхние позиции самых используемых смартфонов занимают модели от Apple: iPhone 11 и iPhone XR. Тройку лидеров теперь замыкает iPhone 13 — число зумеров с этим гаджетом в сети Yota выросло за год в 2,1 раза, в результате чего смартфон поднялся в рейтинге на 15 позиций. На четвертой строчке расположился iPhone 12, а замыкает топ-5 Xiaomi Redmi 9A, вытеснивший Samsung Galaxy A51 на 10 место.

У девушек в первой десятке используемых смартфонов кроме Xiaomi Redmi 9A входят исключительно модели Apple: от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max. У мужской аудитории в том же рейтинге, помимо iPhone, оказались в порядке убывания: Redmi 9A, Redmi 9C NFC, Samsung Galaxy A12 и A32, а также Xiaomi Poco X3 Pro.

При этом обновляли свои гаджеты летом 2023 года зумеры так же в основном на iPhone. Здесь в лидерах регистрируемых устройств в сети — iPhone 11 и iPhone 13, а флагманcкий iPhone 14 Pro Max занимает лишь третье место. Помимо продукции Apple в этом году активно переходили на смартфоны от Xiaomi и Realme.

«Мы видим, что iPhone 11 по-прежнему удерживает титул “народного” iPhone, несмотря на то, что данная модель появилась в продаже почти четыре года назад. При этом стремительно набирают популярность смартфоны китайских брендов, которые активно наращивают свою долю рынка», — сказал руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

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Также аналитики Yota изучили статистику по планшетам, зарегистрированных в сети. В этой категории с первого места на третье в 2023 г. был сдвинут Huawei MediaPad T3 10. Теперь в топе предпочтений молодежи — iPad Air, а на втором месте расположился Samsung Galaxy Tab A7 Lite. В пятерку самых популярных планшетов у абонентов 16-25 лет входят еще две модели этого бренда: Galaxy Tab A8 и Galaxy Tab A7.

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Топ-10 популярных смартфонов и планшетов у абонентов Yota в возрасте 16-25 лет (данные за июль 2023 года)

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Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.

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