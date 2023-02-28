Аналитика МТС: продажи смартфонов по подписке выросли в 11 раз

МТС сообщила, что россияне стали чаще покупать технику по подписке. В январе 2023 г. количество смартфонов, купленных в рамках программы подписки Upgrade в салонах МТС увеличилось в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2022 г. в МТС было продано несколько десятков тысяч устройств по программе подписки, а средняя стоимость купленных гаджетов составила 55 тыс. руб. Доля программы Upgrade в кредитном обороте розницы МТС заняла почти 10% — каждый десятый покупатель, ознакомившийся с условиями, выбирал подписку вместо рассрочки.

Топ-10 самых популярных смартфонов, купленных по программе подписки в 2022 г.: Apple iPhone 12 128 ГБ; Apple iPhone 11 128 ГБ; Apple iPhone 11 64 ГБ; Apple iPhone 13 128 ГБ; Apple iPhone 12 64 ГБ; Apple iPhone 13 Pro 128 ГБ; Xiaomi Redmi 9A; Xiaomi Redmi 10C; Apple iPhone 13 Pro Max 256 ГБ; Xiaomi Redmi Note 11.

В рамках программы подписки клиент получает гаджет за ежемесячную плату. В отличие от обычной рассрочки, по программе МТС Upgrade клиент в течение года выплачивает только 60% от цены устройства и далее может обменять старую модель на новую.

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По программе подписки можно купить смартфоны, планшеты, умные часы и телевизоры Kion. Сервис Upgrade был запущен в январе 2022 г.