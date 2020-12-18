Бренд Poco объявил о старте продаж смартфона Poco M3 в России. Цена. Фото

Бренд смартфонов Poco сообщил о запуске на российский рынок абсолютно нового смартфона базового уровня Poco M3. Poco M3 может похвастаться системой из трех камер, включающей 48-мегапиксельный сенсор, аккумулятором с емкостью 6000 мА·ч, дисплеем FHD+ и процессором Qualcomm Snapdragon 662.

Poco M3 знаменует дебют М-серии от Poco и выход бренда в совершенно новую категорию. Новая линейка продуктов основывается на успешной конкуренции F-серии от Poco Global с ведущими флагманами, а также успехе X-серии в категории среднего класса, открывая бренд для новой аудитории.

Оснащенный самой мощной батареей в своем классе, 6000 мА·ч с высоким циклом заряда, Poco M3 гарантирует геймерам полный заряд аккумулятора для просмотра контента, связи и стримов в течение всего дня. Ожидается, что смартфон будет работать в течение пяти дней при небольшой нагрузке и в течение трех дней при средней нагрузке. При интенсивной нагрузке батарея полностью разрядится после примерно 1,5 дня эксплуатации. В то же время батарея Poco M3 выдерживает высокие температуры и предлагает почти 2,5 года работы без заметных ухудшений, обеспечивая долгосрочное использование.

В дополнение к своей выносливости, Poco M3 обеспечивает стабильно высокую скорость зарядки с помощью режима экономии MIUI Ultra и быстрой зарядки в 18 Вт. Смартфон поставляется в комплекте с зарядным устройством в 22,5 Вт и поддерживает обратную проводную зарядку для наибольшего удобства использования.

Смартфон Poco M3

Poco M3 оснащен дисплеем 6.53 дюйма FHD+ Dot Drop с высоким разрешением 2340x1080, а также контрастом 1,500:1 и соотношением сторон 19.5:9. Экран Corning Gorilla Glass 3 защищает смартфон от царапин и ударов, в то время как его задняя крышка со специальным покрытием, на котором не остается следов, обеспечивает уверенный хват и чувство легкости. Poco M3 оснащен сканером отпечатков пальцев с боковой стороны для максимального использования полезного пространства экрана.

Смартфон оснащается дисплеем с фильтрацией синего цвета. Это значит, что пользователи могут часами потреблять контент с минимальной нагрузкой на глаза. Poco M3 может похвастаться двойным динамиком, который создает качественный звук с мощным басом для полного погружения в контент или игры.

Poco M3 включает тройную систему камер с 48-мегапиксельным сенсором, макрокамерой 2 Мп и сенсором глубины 2 Мп. Ваши селфи также будут на высоте благодаря селфи-камере 8 Мп.

Специальная кинорамка придаст снимкам кинематографический вид, а функция Time-lapse позволит буквально ускорять время. «Ночной режим» повышает качество фотографий, сделанных в темное время суток, благодаря работе с контрастом, а «Цветовой фокус» поможет выделить определенные оттенки, подчеркивая красоту окружающего мира.

Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 662 смартфон Poco M3 гарантирует небывалые впечатления, беспрецедентные в этой ценовой категории. С графическим процессором Qualcomm Adreno 610 вы сможете играть и смотреть видео без перебоев, а также сохранять фотографии высокого качества, потребляя в два раза меньше памяти. 11-нанометровый процессор Poco M3 имеет большую производительность. Память UFS обеспечивает большую производительность, скорость и многозадачность, максимально быстро загружая приложения и игры.

MIUI Game Boost следит за нагрузкой на центральный и графический процессор в реальном времени, в то время как синтезатор голоса превратит игровой процесс в незабываемое приключение. Более того, вы можете подключить смартфон к внешнему монитору, чтобы ваши друзья присоединились к игре.

Poco M3 обладает стильным дизайном и весом менее 200 граммов. Смартфон выпускается в трех цветах: «Черная мощь», «Синий лед» и «Желтый Poco». Используемый материал обеспечивает удобный хват, а с обновленным дизайном бокового сканера отпечатков пальцев вы сможете разблокировать ваш смартфон в считанные секунды. При меньшем весе устройства ресурс заряда Poco M3 на 20% больше, чем у конкурентов.

Poco M3 будет доступен в двух комплектациях – 4 ГБ + 64 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ.

Poco M3 поступает в продажу на территории России 25 декабря по цене 13490 рублей за версию 4+64 ГБ и 14490 руб. за версию 4+128 ГБ. Приобрести его можно будет только в онлайн-магазинах на следующих площадках: Mi.com, «Ситилинк», Ozon, Wildberries, Aliexpress Tmall и Onlinetrade.

Покупатели Mi.com и Aliexpress Tmall смогут воспользоваться специальной акцией и с 22 по 24 декабря приобрести Poco M3 по специальным ценам: 11490 руб. за 4+64 ГБ и 12490 руб. за 4+128 ГБ. Также в магазинах Wildberries, «Ситилинк», Ozon и Onlinetrade с 25 по 27 декабря будут действовать специальные цены на смартфон: 12490 руб. за версию 4+64 ГБ и 13490 руб. за модель 4+128 ГБ.