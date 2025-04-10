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В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Poco M7 Pro 5G

Смартфон Poco M7 Pro 5G поступил в продажу в «Ситилинке». Модель оснащена производительным процессором Dimensity 7025-Ultra, AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и 50-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией и функциями на базе искусственного интеллекта. Доступны три цветовых варианта: зеленый, серебристый и фиолетовый. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Poco M7 Pro 5G с процессором Dimensity 7025-Ultra набирает до 477 003 балла в тесте производительности AnTuTu. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ или 12 ГБ с возможностью виртуального расширения до 24 ГБ (дополнительная оперативная память доступна в версии с 12 ГБ ОЗУ) . Встроенное хранилище рассчитано на 256 ГБ.

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Ситилинк
В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Poco M7 Pro 5G

Аккумулятор емкостью 5110 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Надежность батареи подтверждена сертификатом TÜV Rheinland: после 1600 циклов зарядки она сохраняет до 80% первоначальной емкости. Дополнительно реализована система интеллектуального управления, которая адаптируется к привычкам пользователя и продлевает срок службы аккумулятора. Также предусмотрены технологии прогнозирования износа и необходимости сервисного обслуживания.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей и пиковой яркостью до 2100 нит, частотой обновления до 120 Гц и частотой дискретизации мгновенного касания до 2160 Гц. Дисплей получил сертификацию TÜV Rheinland и SGS за низкий уровень синего света, отсутствие мерцания и соответствие циркадным ритмам – благодаря этому снижается нагрузка на зрение.

Аудиосистема включает два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Функция увеличения громкости до 300% помогает улучшить слышимость в шумной обстановке.

Основная камера смартфона с разрешением 50 МП оснащена сенсором Sony IMX882. Объектив с диафрагмой f/1.5 позволяет снимать с естественным размытием заднего фона. Камера поддерживает оптическую и электронную стабилизацию изображения, а также двукратный зум без потери качества – за детализацию отвечает функция Zoom AI. Предусмотрен ночной режим RAW Domain Ultra-Sense. Алгоритмы Poco Imaging Engine улучшают качество изображения, цветопередачу и работу ночного режима. Также доступны функции ИИ-ластик и ИИ-замена неба.

Толщина устройства составляет 75,7 мм, вес — 190 г. Смартфон доступен в зеленом, серебристом и фиолетовом цветах. Защита от пыли и брызг реализована по стандарту IP64.

Стоимость смартфона Poco M7 Pro с памятью 8 ГБ + 256 ГБ составляет 19 990 руб.

Стоимость смартфона Poco M7 Pro с памятью 12 ГБ + 256 ГБ составляет 21 990 руб.

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