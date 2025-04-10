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Xiaomi Poco Imaging Engine



10.04.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Poco M7 Pro 5G 1
13.06.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов Poco F6 Pro и F6 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Xiaomi Poco Imaging Engine и организации, системы, технологии, персоны:

TÜV 62 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 643 2
LiquidCool Solutions 7 1
TÜV Rheinland Group 154 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14617 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9814 2
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10905 2
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Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 28 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4528 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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