В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов Poco F6 Pro и F6

«Ситилинк» запускает продажи двух новинок Poco F6 Pro и F6. Смартфоны получили значительный прирост производительности и новые возможности, которые оценят хардкорные геймеры, любители фотографии и технологий. Старшая версия получила процессор Snapdragon® 8 Gen 2, большой AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и тройную камеру с основным модулем на 50 Мп. Poco F6 оснащен чипом Snapdragon® 8s Gen 3, игровой оптимизацией WildBoost 3.0 и технологией охлаждения LiquidCool 4.0, созданными, чтобы обеспечить потрясающие впечатления от игрового процесса. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Дисплей новинки с приставкой «Pro» получил по-настоящему флагманские характеристики. Экран с ультратонкими рамками и разрешением 2K, изготовленный по технологии AMOLED, и диагональю 6,67 дюйма, обеспечивает плавную развертку 120 Гц и повышенную четкость изображения. Пиковая яркость матрицы достигает 4000 нит и частоты ШИМ-димминга 3840 Гц, а также обладает сертификатом заботы о глазах от TÜV Rheinland.

В качестве процессора в смартфоне используется чипсет Snapdragon® 8 Gen 2. А в тандеме с большим объемом оперативной памяти, хранилища и операционной системой Xiaomi HyperOS, устройство обеспечивает повышенную производительность и расширенные возможности с еще более оптимизированной энергоэффективностью.

В « Ситилинке » стартовали продажи смартфонов Poco F6 Pro и F6

Poco F6 Pro также может похвастаться лучшей системой камер в линейке Poco, обеспечивая более четкую детализацию даже самых сложных снимков. Новая технология Dual Native ISO Fusion включает в себя двухуровневый канал усиления с максимальной разницей в экспозиции до 16 раз. Это позволит снимать сцены со значительным контрастом светлого и темного, чтобы создать идеальный творческий кадр.

Специальный режим Burst Mode 2.0 в функциях для творчества позволяет заснять до 50 кадров в течение нескольких секунд, чтобы дать вам возможность выбрать лучшие снимки. Благодаря алгоритму POCO Imaging Engine скорость загрузки и вычислений была значительно оптимизирована, что позволяет быстро и четко запечатлеть бесценные моменты. Новый алгоритм Ultra Night позволяет увидеть ночь, получая четкие и яркие изображения с более точным отображением цветов благодаря многокадровому слиянию с помощью искусственного интеллекта.

Емкость аккумулятора новинки составляет 5000 мА, а восполнение этого объема до 100% занимает, примерно, 19 минут, благодаря умной функции зарядки HyperCharge с мощностью 120 Вт.

Младшая модель стала первым смартфоном в серии Poco F, получившим дисплей CrystalRes. Матрица с диагональю 6,67 дюйма, изготовленная по технологии AMOLED, получила сверхчеткую частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость 2400 нит и 68 разрешение 1,5K. Супертонкая рамка и соотношение экрана к корпусу 94,27 % создают по-настоящему захватывающие ощущения при просмотре стримов, играх или чтении в интернете. Сертификаты заботы о глазах TÜV Rheinland, а также сертификаты бережного отношения к циркадным ритмам и отсутствия мерцания обеспечивают безопасный и комфортный просмотр в течение длительного времени.

Помимо передового дисплея, Poco F6 получил по-настоящему флагманские возможности для мобильных игр на базе новейшего процессора Snapdragon® 8s Gen 3, обеспечивая плавную и легкую всестороннюю производительность с оценкой AnTuTu более 1,53 миллиона баллов. Оптимизация WildBoost 3.0 от Poco выводит настройку программного обеспечения на новый уровень за счет собственного алгоритма, который позволяет поддерживать разрешение 1,5K в популярной игре Genshin Impact. Возможности искусственного интеллекта процессора Snapdragon® 8s Gen 3 обеспечивают повышенную энергоэффективность и низкую температуру для превосходного игрового процесса. Чтобы обеспечить еще более длительный игровой процесс, в Poco F6 используется новейшая технология LiquidCool, улучшающая циркуляцию пара и жидкости и значительного улучшения теплоотвода.

В качестве альтернативы увлекательным играм, новинка от Poco предлагает тройную камеру с разрешением 50 МП и сверхширокоугольным сенсором IMX882 с большой диафрагмой F/1.59, пропускающим больше света для создания высококачественных снимков при дневном и особенно ночном освещении. Poco F6 также оснащен оптической стабилизацией изображения (OIS) и электронной стабилизацией (EIS), что теперь является стандартом серии F. Другие флагманские функции фотосъемки включают видео 4K с частотой 60 кадров в секунду, что позволяет снимать сверхчеткое видео в кинематографическом стиле с высокой частотой кадров. Благодаря мощному чипсету функция Motion Tracking Focus 2.0 позволяет отслеживать движения людей, животных и насекомых, что придется по душе даже самым увлеченным фотографам, снимающим природу.

Модель Poco F6 Pro доступна в двух цветах – черном и белом. Стоимость смартфона Poco F6 Pro на старте продаж в версии 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти составит 52,99 тыс. руб. Стоимость смартфона Poco F6 Pro на старте продаж в версии 12 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти составит 57,99 тыс. руб. Стоимость смартфона Poco F6 Pro на старте продаж в версии 16 Гб оперативной и 1 Тб встроенной памяти составит 67,99 тыс. руб.

МодельPoco F6 доступна в трех цветах – черном, зеленом и сером. Стоимость смартфона Poco F6 на старте продаж в версии 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти составит 38,99 тыс. руб. Стоимость смартфона Poco F6 на старте продаж в версии 12 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти составит 41,99 тыс. руб.