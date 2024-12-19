«Дочка» Xiaomi выпустила тонкий и очень дешевый смартфон с большим аккумулятором

Poco анонсировала смартфон M7 Pro 5G по цене от 18,1 тыс. руб. В стоимость входят батарея на 5110 мАч, корпус толщиной менее 8 мм и много памяти – минимум 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM. Экран тоже не подкачал – большая диагональ и никакого HD-разрешения – только Full HD+ с высокой частотой обновления.

Потенциальный бестселлер

В модельном ряду компании Xiaomi появился смартфон M7 Pro 5G. Продаваться он будет под брендом Poco, появившимся весной 2018 г. и широко представленном на российском мобильном рынке.

Первой страной, где Poco M7 Pro 5G появится в продаже, стала Индия. Здесь базовая комплектация смартфона стоит 15 тыс. рупий или около 18,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 декабря 2024 г. Она включает 6 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 ГБ, а если заплатить 17 тыс. рупий или около 20,6 тыс. руб., то объем RAM вырастет до 8 ГБ, а емкость встроенной памяти увеличится до 256 ГБ.

Пока нет информации, появится ли Poco M7 Pro 5G в России, но вероятность его релиза в стране очень высока. На момент выхода материала в официальной российской рознице продавались смартфоны серии М6, включая базовый M6 4G и более современный M6 Pro. Последний, по данным «Яндекс Маркета», оценивается в 22,5 тыс. руб. за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ROM.

Основные спецификации

Главным конкурентным преимуществом Poco M7 Pro 5G в его ценовом диапазоне станет встроенный в него дисплей. Обычно в смартфонах за 18 тыс. руб. установлена IPS-матрица, но здесь вместо нее используется более современная OLED.

Xiaomi Классического черного цвета нет, но есть более брутальный

Экран в Poco M7 Pro 5G имеет адаптивную частоту обновления, способную повышаться до 120 Гц. При этом он закрыт усиленным стеклом Gorilla Glass 5 и поддерживает высокое разрешение Full HD+. Диагональ дисплея – 6,67 дюйма, пиковая яркость – 2100 нит.

Свою новинку Poco собрала на довольно свежем процессоре – MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Чип вышел в апреле 2024 г. и выдает почти 489 тыс. баллов в AnTuTu 10, а также более 2470 баллов в Geekbench 6 в многоядерном режиме. Внутри CPU есть шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц и еще пара ядер Cortex-A78 га 2,5 ГГц, а также видеомодуль IMG BXM-8-256. Производится процессор по уже не самой передовой топологии 6 нм.

К преимуществам M7 Pro 5G Poco относит и повышенную защиту от пыли и влаги, но это правда ровно наполовину. Смартфон сертифицирован по стандарту IP64, а это значит, что пыль внутрь него не попадет, а вот от воды (любой, даже от брызг или просто от влажного помещения) его лучше держать подальше.

Владельцы в безопасности и всегда на связи

M7 Pro 5G поддерживает две SIM-карты и сотовые сети до пятого поколения (5G).Также у него есть батарея с немного увеличенной емкостью 5110 мАч, которая, к тому же, поддерживает очень быструю 45-ваттную зарядку по USB-C. Для сравнения, M6 Pro 5G поддерживает лишь 18-ваттную зарядку.

Poco упоминает о наличии в смартфоне прошивки Android 14, но это уже не самая современная версия мобильной платформы Google. Большинство современных смартфонов или работают на Android 15 из коробки, или получают апдейт до этой версии «по воздуху».

Xiaomi Базовые функции Poco M7 Pro 5G

Не исключено, что такое обновление однажды поступит и на M7 Pro 5G. Poco заявила о готовности выпускать апдейты для него в течение четырех лет, но это касается только патчей безопасности – новые прошивки для M7 Pro 5G она собирается выпускать в течение двух лет, что является стандартом для Xiaomi и ее «дочек».

И послушать, и поснимать

M7 Pro 5G оборудован двумя стереодинамиками с поддержкой технологии улучшения звука Dolby Atmos. Что касается камер, то интерес здесь вызывает лишь основной сенсор, поскольку это продвинутый 50-мегапиксельный Sony LYT-600 с диафрагмой f/1.5 и системой оптической стабилизации изображения.

Второй модуль – лишь 2 МП, и Poco не уточняет, для чего он нужен. Вполне возможно, это датчик глубины для портретных снимков или макро-модуль. Разрешение передней камеры – 20 МП. Она встроена в экран, как и сканер отпечатков пальцев.

Все перечисленное Poco уместила в корпусе толщиной 7,99 мм. Смартфон весит 190 граммов, имеет вход под проводные наушники и способен программно увеличивать громкость звучания на 300%. Доступные цвета корпуса – светло-серый, светло-фиолетовый (лавандовый) и темно-зеленый.