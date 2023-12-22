Xiaomi выпустила супердешевый смартфон с мощной камерой и большой батареей. Цена

Под брендом Poco (принадлежит Xiaomi) вышел смартфон M6 5G. Это упрощенная версия модели M6 Pro 5G, ключевое преимущество которой – низкая цена. В младшей комплектации смартфон стоит около 10,5 тыс. руб., имея при этом аккумулятор высокой емкости (5000 мАч) и хороший запас оперативной и встроенной памяти.

Доступный, но без подвоха

Компания Xiaomi выпустила смартфон M6 5G под своим брендом Poco, который она развивает с 2018 г. Мобильник получился очень доступным – он стоит от 10,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 декабря 2023 г., и при этом за эти деньги в нем есть накопитель на 128 ГБ

Судя по спецификациям, оправданий своей невысокой стоимости у новинки Xiaomi нет. Весь набор характеристик M6 5G, включая большой дисплей и батарею 5000 мАч, обычно следует искать в намного более дорогих моделях.

Премьера смартфона состоялась в Индии. Цена в 9500 рупий (10,5 тыс. руб.) характерна для модели с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, а увеличение ОЗУ до 6 ГБ увеличит цену смартфона до 10,5 тыс. рупий (11,6 тыс. руб.). Максимальная из возможных комплектаций M6 5G несет в себе 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – за нее потребуется выложить 12,5 тыс. рупий или 13,8 тыс. руб.

Шанс на появление M6 5G в России есть – смартфоны Poco на российском рынке продаются с лета 2018 г. В частности, на момент выхода материала россиянам была доступна предыдущая модель – М5 – за 11 тыс. руб. в комплектации 4/64 ГБ и за 13 тыс. руб. в версии 4/128 ГБ.

Экран и процессор

Новый Poco M6 5G укомплектован дисплеем с большой, как у iPhone 15 Pro Max диагональю – 6,74 дюйма. К очевидным преимуществам экрана (матрица IPS, углы обзора 178 градусов) в данной модели является его адаптивная частота обновления, в пике достигающая 90 Гц.

Разрешение экрана – Full HD+ вместо обычного HD+, которое часто встречается в смартфонах данной ценовой категории. Поверх дисплея установлено защитное стекло Gorilla Glass 3. В М5 используется IPS-панель на 6,58 дюйма яркостью 500 нит в пике против 600 нит у M6 5G.

Фото: Xiaomi Изменений у экрана смартфона на фоне Poco M5 больше, чем в центральном процессоре

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М6 получил процессор MediaTek Dimensity 6100+ вместо MediaTek Helio G99, установленного в М5. Между этими процессорами около года разницы – G99 вышел в мае 2022, а Dimensity 6100+ дебютировал в июне 2023 г. Оба чипа 6-нанометровые, и оба демонстрируют схожие результаты в бенчмарке AnTuTu 10 – 419 тыс. баллов у Dimensity 6100+, 414 тыс. баллов у G99.

Новый чип MediaTek – это сочетание двух ядер Cortex A76 на частоте 2,2 ГГц и шести А55 на 2 ГГц. Видеокарта, встроенная в него – Mali-G57 MP2 на двух ядрах. Абсолютно идентичные параметры имеет и прошлогодний G99.

Память и камеры

Несмотря на свою бюджетность, Poco M6 5G получил вполне современные модули памяти. Встроенный накопитель – это UFS 2.2, который еще четыре года назад использовался только во флагманских моделях. Модуль оперативной памяти – это LPDDR4x. Современнее него только LPDDR5x. Также в смартфон можно установить карту microSD до 1 ТБ и виртуально увеличить объем ОЗУ на дополнительные 8 ГБ за счет флеш-памяти.

Фото: Xiaomi Назначение второй тыльной камеры остается тайной

Основная камера M6 5G снимает в разрешении 50 МП и имеет апертуру f/1.8. Рядом с ней находится дополнительный сенсор, но его предназначение и параметры на момент выхода материала производителем не раскрывались. Под фронтальную камеру с разрешением 5 МП Xiaomi оставила вырез в экране.

Прочие спецификации

Новый Poco M6 5G весит 195 граммов при толщине около 8 мм, имеет Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.3, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой ускоренной зарядки на 18 Вт по порту USB-C, а также два слота под SIM-карты.

С завода на смартфон установлена ОС Android 14 с прошивкой MIUI 14. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения на правом торце корпуса.