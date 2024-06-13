Новый смартфон Poco M6 уже в продаже

Компания diHouse объявляет о старте продаж на российском рынке нового смартфона Poco M6. Устройство поступает в продажу 13 июня 2024 г. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Poco M6 — это новый доступный смартфон, который объединяет в себе камеру с разрешением 108 МП, FHD+ дисплей, большое время автономной работы и быструю зарядку.

Камера на 108 МП с сенсором Samsung размером 1/1,67 дюйма поддерживает 3-кратный зум без потерь и использует технологию объединения пикселей 9-в-1 для обеспечения четких фотографий в различных условиях освещенности. Добавление двойной светодиодной кольцевой вспышки делает ночную фотографию лучше с режимом ночной съемки и портретными фотографиями. Poco M6 также позволяет снимать HDR-фотографии, которые охватывают широкий диапазон тонов.

Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП. Для съемки в условиях недостаточного освещения Poco M6 обладает кольцом мягкого света, которое улучшает снимки с естественным, сбалансированным светом. Для расширения возможностей пользователей Poco M6 предлагает ряд фильтров. Среди них винтажные фильтры film Camera, позволяющие создавать фотографии в классическом стиле, а также film Frame, в котором представлен выбор уникальных рамок, дополняющих каждый снимок.

Смартфон Poco М6 оснащен широким 6,79-дюймовым FHD+ (2460x1080) ЖК-дисплеем, обеспечивающий просмотр контента с яркостью 550 нит и контрастностью 1500:1. Технология AdaptiveSync в Poco M6 автоматически регулирует частоту обновления, достигая 90 Гц для плавного гейминга и снижая ее при просмотре видео и повседневных задачах для экономии заряда батареи. Частота дискретизации сенсорного сигнала – 180 Гц.

diHouse Новый смартфон Poco M6 уже в продаже

Технология Wet Touch обеспечивает улучшенное распознавание прикосновений и управление, предотвращая случайные срабатывания от капель дождя, а стекло Corning Gorilla Glass обеспечивает длительный срок службы устройства и защиту от ежедневного износа. Для защиты глаз Poco M6 оснащен функцией DC-димминга, которая снижает зрительную усталость. Сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free и Circadian Friendly обеспечивают комфортный и безопасный для здоровья процесс просмотра.

Poco M6 оснащен процессором MediaTek Helio G91 Ultra, который создан по 6-нм техпроцессу. CPU включает два высокопроизводительных ядрам Cortex-A75 и шесть энергоэффективных ядер Cortex A55, а также графический процессор Mali-G52 MC2.

Poco M6 выполнен в корпусе со стеклянной задней панелью. Доступный в трех цветовых вариантах – черном, фиолетовом и серебристом – Poco M6 имеет толщину 8,3 мм. Смартфон сертифицирован по стандарту IP53.

Poco M6 поставляется с емким аккумулятором 5030 мАч и быстрой зарядкой 33 Вт. Полностью зарядить аккумулятор можно за 70 минут. Poco M6 также оснащен 3,5-мм разъемом для наушников, расположенным сбоку сканером отпечатков пальцев

Стоимость смартфона Poco M6 в версии 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составит 15 990 руб. Стоимость смартфона Poco M6 в версии 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составит 17 990 руб.

В период с 13 по 30 июня 2024 г. будет действовать специальное предложение:

Стоимость смартфона Poco M6 в версии 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составит 12 990 руб. Стоимость смартфона Poco M6 в версии 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составит 14 990 руб.